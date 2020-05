Des élus de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles demandent des comptes

Alors que l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est maintenant reconnu comme un point chaud de la pandémie, quatre élus de l’opposition pressent la mairesse Caroline Bourgeois d’agir pour endiguer la crise.

Suzanne Décarie, Gilles Déziel et Richard Guay et Nathalie Pierre-Antoine réclament des mesures concrètes de la part de la mairesse.

«Il faut être proactifs. Nous ne pouvons pas rester immobiles en attendant que la Direction de la santé publique nous dise quoi faire. Regardez dans l'arrondissement voisin de Montréal-Nord: grâce au leadership de leur mairesse Christine Black, ils ont pris le taureau par les cornes en s'attaquant de front à la pandémie chez eux», ont déclaré les quatre conseillers d’Ensemble Montréal, vendredi, dans un communiqué conjoint.

Ces derniers ont applaudi les récentes mesures mises de l’avant dans Montréal-Nord, dont la mairesse est membre de leur formation politique, pour freiner la progression de la pandémie. Parmi ces mesures on compte la distribution de milliers de masques, le déploiement d'une équipe de sensibilisation communautaire, des appels téléphoniques préventifs chez les personnes âgées qui ne vivent pas en résidence et une campagne d'affichage des consignes.

«À quand le même genre d'initiatives pour Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles? À quand une clinique de dépistage à Rivière-des-Prairies comme celle qui vient d'ouvrir pour les citoyens de Montréal-Nord? À quand une stratégie d'achat et de distribution de masques? Nous n'avons vu aucun plan de la part de la mairesse Bourgeois, et on nous transmet l'information au compte-gouttes. Il est temps qu'elle prenne ses responsabilités», ont conclu les élus d’Ensemble Montréal.