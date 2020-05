Des infirmières montréalaises en vidéoconférence avec l'acteur Ryan Reynolds

La semaine dernière, le personnel soignant de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a eu droit à toute une surprise: une vidéoconférence avec nul autre que l’acteur hollywoodien Ryan Reynolds.

Geneviève Desjardins, infirmière à l’urgence, y a participé.

«On a reçu un courriel de nos gestionnaires pour nous dire qu’on avait un appel à 14 h avec Ryan Reynolds. Je croyais que c’était une blague! On était environ 60: tout le personnel de l’urgence, des soins intensifs et de l’unité coronarienne. Quand cela a commencé, on capotait! Il était vraiment là et il disait qu’il était de tout coeur avec nous», a-t-elle raconté au téléphone.

Durant cet appel de 25 minutes, l’acteur canadien, qui personnifie le superhéros Wade Wilson dans la franchise des films «Deadpool», a fait quelques blagues pour remonter le moral des troupes.

«Il était assis dans son bureau et il nous a montré la tête de son costume de Deadpool. Il est vraiment drôle. Il a aussi dit que sa conjointe Blake Lively aurait aimé être là, mais qu’elle ne le pouvait pas, car elle s’occupait de l’école à la maison avec les enfants», a poursuivi Mme Desjardins.

Ce n’est pas tout. La vedette internationale a également tenu plus d’une promesse, pour témoigner de sa gratitude envers le personnel de l’hôpital.

«Il nous a promis une livraison d’un repas le lendemain. On a reçu un gros buffet du restaurant Beatrice. C’était tellement wow! Puis là, il nous a dit que lorsque tout se serait calmé, il viendrait nous voir à l’hôpital. C’est fou», a conclu Mme Desjardins.

De Julie Payette à Ryan Reynolds

C’est grâce à une initiative du Dr Pierre Tessier, cardiologue à l’Hôpital du Sacré-Cœur, que tout a commencé.

«Une de mes connaissances personnelles est la gouverneure générale Julie Payette. Je lui ai donc proposé de faire une vidéo pour remonter le moral de nos troupes sur Zoom. Puis, elle a publié un extrait de cette vidéo sur Twitter et Ryan Reynolds, qui la suit et qui la connaît, a été touché par les interactions», a-t-il raconté.

Puis, de sa propre initiative, la vedette de cinéma a contacté la 29e gouverneure générale, afin de soutenir à son tour les travailleurs de première ligne.

«Je veux le spécifier: tout est venu de lui. Il a demandé ce qu’il pouvait faire. On s’est contacté par courriel et on s’est entendu pour une réunion vidéo sur Zoom», a relaté le cardiologue.