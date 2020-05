Des mesures réclamées pour soutenir les universités et les collèges

Le gouvernement fédéral doit soutenir sans délai les universités et les collèges dans le contexte de la pandémie de COVID-19, réclame l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU).

L’ACPPU fait trois recommandations au gouvernement Trudeau. La première d'entre elles est de permettre aux universités et aux collèges d'accéder à la Subvention salariale d'urgence du Canada. Cette mesure permettrait de «préserver des milliers d’emplois», a-t-on souligné vendredi dans un communiqué.

L’Association souhaite aussi que les Canadiens qui poursuivent des études postsecondaires puissent le faire sans s’endetter davantage, et que le fédéral augmente les transferts fédéraux aux provinces pour financer l’éducation postsecondaire. Pour ce faire, l’ACPPU souhaite «la conclusion d’ententes sur des priorités communes pour améliorer l’abordabilité, l’accessibilité et la qualité», a-t-on précisé.

Dans une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau, Brenda Austin-Smith, présidente de l’ACPPU, et David Robinson, directeur général de l’ACPPU, ont écrit: «Les universités et les collèges font partie intégrante de la solution aux défis actuels et futurs du Canada.»

«Nous vous demandons de prendre des mesures immédiates pour venir en aide aux personnes qui demeurent laissées pour compte et pour accroître l’abordabilité et la viabilité de l’éducation postsecondaire dans le cadre d’un plan de relance apte à faire du Canada un pays plus fort et plus juste pour l’après-COVID», peut-on y lire également.