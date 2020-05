Éclosion dans deux résidences pour aînés à Drummondville

Après l’éclosion de cas de COVID-19 à l'Hôpital Sainte-Croix, c'est au tour de deux résidences privées pour aînés d'être frappées par le virus à Drummondville.

Au centre d'hébergement Saint-Joseph, cinq cas ont été recensés la semaine dernière.

Selon le propriétaire, Pascal Pelletier, la première bénéficiaire infectée revenait d'un séjour à l'Hôpital Sainte-Croix.

Un premier test de dépistage effectué avant son transfert s'était pourtant avéré négatif.

L'infirmière qui en prenait soin et quatre autres résidents ont à leur tour contracté la COVID-19.

Les personnes atteintes ne présenteraient aucun symptôme et on ne rapporte aucun autre cas chez la soixantaine de résidents et d’employés testés en début de semaine.

À la Résidence L'Ermitage, où les résidents sont confinés à leur logement depuis le 24 mars, neuf cas ont été recensés dans les trois dernières semaines.

Il y a une douzaine de jours, tout le monde a subi un test de dépistage.

Pour l'instant, la direction de la Santé publique et les gestionnaires considèrent la situation sous contrôle.