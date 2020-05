Le salaire minimum passe à 13,10 $ de l’heure

Le salaire minimum au Québec est passé vendredi de 12,50 $ de l’heure à 13,10 $.

Cette augmentation de 4,8 % doit permettre d’atteindre la cible d’un ratio de 50 % entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen pour la période 2020-2021.Elle avait été annoncée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en décembre dernier.

En pleine crise de la COVID-19, ce dernier a annoncé le mois dernier une aide de 100 $ par semaine destinée aux travailleurs à faibles revenus qui occupent des emplois jugés essentiels. Plusieurs de ceux-ci gagnent le salaire minimum.

Pour la porte-parole du collectif Un Québec sans pauvreté, Virginie Lamontagne, le contexte actuel démontre plutôt l’importance d’octroyer une «rémunération adéquate» aux bas salariés. L’organisme milite pour une hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure.

«En cette période de crise exceptionnelle qui démontre plus que jamais la contribution indispensable des personnes à bas salaire, le gouvernement doit, une fois pour toutes, corriger cette situation déplorable et faire en sorte que salaire minimum ne rime plus jamais avec pauvreté», a expliqué Virginie Lamontagne, par voie de communiqué, vendredi.