Montréal: courir pour faire gagner son quartier

Des coureurs montréalais sillonnent les rues près de leur domicile dans le but d’accumuler un maximum de kilomètres chaque semaine pour leur quartier, dans le cadre d'une compétition amicale.

Tous les dimanches, le quartier dont les coureurs ont enregistré la plus grande distance totale remporte les honneurs du défi Cours dans ton quartier. Les kilomètres parcourus sont comptabilisés à l’aide d’une montre munie d’un GPS ou d’un téléphone intelligent et doivent ensuite être enregistrés sur l’application sportive Strava.

«J’ai fait ce défi pour motiver les gens à continuer à faire du sport près de chez eux ou chez eux carrément avec la pandémie», a expliqué Gregory Marc, à l’origine de la compétition.

Les mesures imposées par la COVID-19 ont d’ailleurs inspiré certains règlements du défi. Les sorties de course effectuées hors du quartier ne sont pas comptabilisées ou entraînent des pénalités. Ceux qui courent à leur domicile ou à moins d’un kilomètre de chez eux gagnent au contraire des points supplémentaires.

Villeray domine

Les kilomètres accumulés au courant de la semaine témoignent d’ailleurs de l’engouement des coureurs. L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a volé la victoire pour une troisième semaine consécutive avec 770 kilomètres au compteur, soit l’équivalent de plus de 18 marathons.

Certains participants repoussent même leurs limites physiques pour faire gagner leur quartier allant jusqu’à courir deux fois par jour. «Il y a des gens qui font des demi-marathons presque tous les jours pour avoir le plus de points possible. Il y a un autre qui a couru 160 kilomètres. Un autre a couru chez lui 90 kilomètres», a raconté M. Marc.

Depuis trois semaines, le nombre de coureurs participants n’a cessé d'augmenter, passant de 100 à 325. «Dimanche dernier, on était deux à compter les résultats et ça nous a pris plus que deux heures pour compter toute la semaine», a souligné en riant le coureur.

Les coureurs peuvent participer en téléchargeant l’application Strava et en rejoignant le groupe Challenge des quartiers de Run In Montréal.