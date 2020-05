On répond à vos questions sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«Mon époux attend depuis plus d’un pour une opération pour la hanche, il devait être opéré le 3 avril, avez-vous une idée quand le gouvernement pense pouvoir repartir les chirurgies?» - Suzanne

«Tout le système de santé est en attente. Il a fallu reporter certaines activités moins urgences. C’est impossible de dire la date exacte. Il faut comprendre qu’en ayant aplati la courbe et en voyant que ça se calme, que le système n’est pas surchargé, on va pouvoir déconfiner ces chirurgies. Il faut voir selon l’évolution des prochaines semaines.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Je vais avoir 65 ans et j’ai une fille qui travaille dans un service de garde, son mari à la sclérose en plaques et son enfant a des problèmes pulmonaires et de l’estomac. Qu’est-ce qu’elle peut faire?» - Linda

«Si l’équipe soignante décide que c’est mieux que les parents ne sortent pas, il faut respecter ces directives. Il faudrait consulter l’employeur et voir s’il y a possibilité de faire du télétravail. Elle risque de devoir rester à la maison. Si elle ne peut pas conserver son salaire, elle pourrait être admissible à la PCU, si elle répond aux autres critères. Il y aura un guide de la CNESST et on va retrouver tous les critères pour le retour au travail. Qui peut retourner travailler et qui doit rester à la maison.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Les autorités ont annoncé qu’elles veulent faire 14 000 tests, quels seront les nouveaux critères pour se faire tester?» - Hugues

«On va continuer avec les critères qu’on avait. Les travailleurs de la santé. On va rajouter une certaine partie des tests de secours. Si on voit une éclosion dans une école, on va se garder une marge de tests pour tester le foyer d’éclosion. Les autres tests seront pour la population symptomatique, on va redémarrer les cliniques de dépistages.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Ma maison est à vendre, si je vends d’ici septembre, est-ce que je vais pouvoir déménager à Longueuil?» - Diane

«La question des barrages routiers, si tout se passe bien, d’ici quelques jours vous allez pouvoir voyager pour des besoins essentiels. Malheureusement, ce n’est pas le temps d’aller magasiner un logement au moment où on se parle. Peut-être que vos fils pourraient vous donner un coup de pouce en ciblant certains logements et en faisant des visites virtuelles.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que les urgences sont sécuritaires?» - Micheline

«Ça fait plusieurs semaines qu’on se prépare, on a des systèmes sécuritaires. Si vous avez des symptômes de la COVID-19, on vous met en isolement. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre dans la zone froide, on fait exprès pour avoir des équipes dédiées. C’est tout à fait sécuritaire de venir nous visiter. Si vous avez un problème que vous pensez sérieux et que le 811 vous conseille de venir à l’urgence, vous devez vous présenter. Il ne faut pas trop attendre trop longtemps. Oui Micheline, c’est sécuritaire.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Est-ce que les parents ont réellement le choix d’envoyer les enfants à l’école alors que l’employeur demande le retour obligatoire?» - Fella

«Si votre employeur vous demande de retourner au travail, vous avez le choix, si vous souhaitez rester à la maison et que vous étiez admissible à la PCU, vous allez demeurer admissible. La question ne se pose pas. Toutefois, si vous décidez de ne pas retourner au travail, votre employeur a le droit de mettre un terme à votre lien d’emploi. Vous pouvez essayer de négocier pour voir si on peut retarder le retour au travail. Si vous refusez de retourner au travail, ce n’est pas dit qu’il y aura toujours une place pour vous sur votre lieu de travail dans quelques mois.»

«Ceux qui ne croient pas à l'efficacité des vaccins et qui choisissent de ne pas se faire vacciner, est-ce qu'ils représentent un danger pour le reste de la population?» - Normand

«C’est sûr que ça nous empêche d’avoir l’immunité de groupe. Pour l’avoir, il y a deux manières : soit on laisse les gens attraper la maladie, soit on vaccine. Avec le coronavirus, on ne sait pas si on devient immunisé pour la vie. Le vaccin peut nous donner une fenêtre où les gens vont être immunisés pour cette période.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Les personnes qui travaillent aux services essentiels au mois de mars, ce matin ça été coupé, est-ce que c’est l’employeur ou le gouvernement qui paye?» - Suzanne

«A priori, c’est un chèque qui va être versé et il faut en faire la demande. Le 19 mai prochain. Vous pouvez déjà ouvrir un dossier sur Revenu Québec pour faire la demande le 19 mai. Si vous avez le dépôt direct, ce sera fait dans les 10 jours suivants la demande. Ça va être versé en un seul versement de Revenu Québec.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Si on prend le déconfinement graduel, si on permet aux boutiques d’ouvrir, est-ce que les Montréalais vont sortir pour se lancer dans les régions pour magasiner?» - Serge

«Il y a une directive claire du gouvernement. Même si on ouvre les frontières, les déplacements jugés non essentiels ne sont pas permis, aller magasiner en région ce n’est pas permis.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie