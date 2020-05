Partys de COVID-19: «J’appelle ça une game de roulette russe»

Les rassemblements de personnes dans le but de contracter la COVID-19 et ainsi développer une immunité collective contre le virus sont une très mauvaise idée, prévient le Dr François Marquis, interniste et chef de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«Je ne peux pas dire que je n’y ai pas pensé moi-même, parce que ça nous permettrait de nous débarrasser de nos équipements de protection. Mais quand tu te mets à te servir de ton cerveau un petit peu, c’est une bien, bien, bien mauvaise idée», déclare-t-il.

Ce type de «party» est bien connu de plusieurs parents qui le font avec leurs enfants pour qu’ils contractent la varicelle. Mais le nouveau coronavirus ne peut pas être comparé à cette maladie infantile.

«La varicelle c’est une maladie qui est extrêmement fréquente, qui inoffensive pour les enfants, mais dangereuse pour les adultes et qui, quand on l’a attrapée, on ne peut plus jamais la réattraper. Ça, c’est idéal», explique le médecin.

Le Dr Marquis insiste sur le fait que les études actuelles ne montrent pas qu’on peut développer une immunité complète contre la COVID-19.

«Ici, on parle d’un coronavirus pour lequel on n’est pas convaincus qu’on développe une immunité si extraordinaire à long terme. La question se pose, mais on n’en est pas certains. Et on sait qu’il y a de jeunes adultes en santé qui vont en mourir.

Il prévient que les rassemblements peuvent avoir des conséquences très graves.

«Les gens s’accrochent beaucoup sur le mot "party" et pas trop sur le mot COVID. Parce qu’un party qui finit aux soins intensifs, intubé pendant un mois avec un trou dans la gorge, et après ça avec des mois de réadaptation, si on ne finit pas dans le trou... je n’appelle plus ça un party, j’appelle ça une game de roulette russe», lance le médecin.

Tirer la courte paille

Bien que les statistiques démontrent que les jeunes développent peu de complications, le Dr François Marquis met un bémol.

«Quand on dit que les jeunes ont peu de complications, ce n’est pas vrai, affirme-t-il. C’est comme groupe qu’ils ont peu de complications. J’en ai des jeunes qui ont tiré la courte paille et qui ont eu la totale comme s’ils ont 90 ans.»

Le médecin souhaite que cette pratique ne devienne pas chose courante puisqu’il risque d’engorger le réseau de la santé.

«C’est ça qu’il faut se rappeler. Si vous tirez la courte paille, un, ce sera un très mauvais moment à passer pour vous, mais en plus, moi, comme gestionnaire dans mon réseau de santé, je n’ai pas le luxe, présentement, de dealer avec un gros party de COVID, surtout pas quelque chose qui serait de la grosseur d’une Saint-Jean ou d’un rassemblement public», admet-il.

Une panique comme dans les CHSLD

Le chef de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont explique que les partys d’immunisation sont tout le contraire du principe d’aplatissement de la courbe.

«On tire la courbe vers le haut pour que tout le monde soit malade en même temps», explique celui-ci.

Dans le cas de la varicelle, ce type de rassemblement ne pose pas problème puisqu’il n’engorge pas le système de santé. Mais l’histoire n’est pas la même pour le coronavirus.

«Un party de COVID va tirer la courbe vers le haut et je vais avoir tout d’un coup une déferlante de patients malades aux soins intensifs à l’hôpital, et ça, ce n’est pas une bonne idée présentement, mais vraiment pas une bonne idée», prévient-il.

Une situation qui pourrait rapidement dégénérer, selon lui. «On va comme se créer une panique de CHSLD dans la population générale», conclut-il.