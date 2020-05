Pas facile de préparer les écoles

Le retour en classe approche pour des milliers de jeunes à travers le Québec. Les directions d'écoles se préparent, mais c'est loin d'être évident.

Marquage au sol et sur les murs, station de désinfection des mains et, surtout, beaucoup plus d'espace entre les bureaux: voici à quoi ressembleront les classes pour les élèves du primaire, qui retourneront très bientôt à l'école.

«On est de plus en plus prêts. Est-ce qu'on est prêts complètement? Non. Bien sûr, ça prend un certain temps pour organiser tout ça», explique Marc-André Petit, responsable des mesures d’urgence à la Commission scolaire Marie-Victorin.

L'école Saint-Romain, à Longueuil, se prépare en vue de la rentrée du 19 mai. Une rentrée scolaire bien différente des autres.

«Ça demande un certain défi. On a quelques locaux qui vont pouvoir avoir 15 élèves, mais la moyenne est plus autour de 11 ou 12 élèves par classe. Et bien sûr, la circulation, ça demeure et ça demeurera un défi. On a mis des repères visuels à nos élèves pour les aider à respecter la distanciation sociale», ajoute M. Petit.

Pour les élèves comme pour les parents, il y a de l'hésitation. Devrait-on, oui ou non, retourner en classe dès la réouverture?

À la commission scolaire Marie-Victorin, il y a environ 23 000 élèves. Les inscriptions vont débuter la semaine prochaine. Un sondage maison laisse présager qu'environ 60 à 70% d'entre eux vont revenir en classe.

«Nos élèves qui arriveront à l'école iront directement dans la classe qui leur sera assignée. Donc, il n'y a pas le concept de cafétéria. Toutes les aires de regroupement ne seront pas ouvertes, dans nos écoles primaires, avec très peu d'élèves à la fois dans la cour de récréation», conclut M. Petit.

Cette commission scolaire de la Rive-Sud de Montréal prévoit fabriquer et fournir des masques, des visières et du liquide désinfectant pour assurer la sécurité des employés et des élèves.