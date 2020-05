Un pas dans la bonne direction pour la MLS

La Major League Soccer entrouvre la porte vers un retour progressif puisqu’à compter de mercredi prochain, les joueurs pourront s’entraîner individuellement dans les centres d’entraînement des équipes du circuit.

Les joueurs pourront ainsi utiliser les installations extérieures afin de poursuivre leur entraînement en solitaire.

La ligue assure avoir mis en place un protocole de sécurité qui a été élaboré de concert avec des experts médicaux des maladies infectieuses.

L’entraînement se fera sur une base volontaire et les clubs pourront ainsi fournir un environnement contrôlé aux joueurs qui ne se sont pas entraînés dans les centres d’entraînement depuis le 12 mars.

Accès limité

Les joueurs qui choisiront d’aller s’entraîner au Centre Nutrilait le feront sous des conditions très strictes.

Ainsi, l’accès au vestiaire et au gymnase sera interdit sauf pour les joueurs qui se rendent au centre d’entraînement afin de recevoir des traitements de physiothérapie.

Chaque club sera tenu de soumettre un plan à la MLS avant de permettre à ses joueurs d’utiliser ses installations. Avant d’être soumis à la MLS, le plan devra être autorisé par le personnel médical du club et la Direction de la santé publique.

La MLS ne veut prendre aucun risque et maintient son moratoire sur l’entraînement en groupe jusqu’au 15 mai, inclusivement.

Et quand on voit le train de mesures qui accompagne cette première ouverture, on se rend compte que ça prendra un certain moment avant que les entraînements complets reprennent.

Plusieurs mesures

De nombreuses mesures devront être mises en place afin d’assurer la sécurité des joueurs. C’est ainsi que le plan proposé par chaque club devra respecter près d’une dizaine de consignes.

L’accès au site d’entraînement devra notamment être limité au personnel essentiel, la désinfection des lieux et des appareils devra être faite entre chaque utilisation et les joueurs devront subir un dépistage sommaire incluant la prise de température.

De plus, les joueurs devront porter un masque entre leur véhicule et le terrain, et ensuite vers leur voiture une fois l’entraînement terminé. Évidemment, le personnel devra porter l’équipement de protection nécessaire pendant chaque séance d’entraînement.

La ligue autorisera l’usage des terrains extérieurs qui seront divisés en quatre avec seulement un joueur dans chaque quart de terrain.