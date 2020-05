Le gouvernement de Doug Ford a effectué un premier pas vers le déconfinement en Ontario, vendredi, en autorisant certaines entreprises saisonnières et certains chantiers de construction essentiels à reprendre du service dès lundi.

Les jardineries et pépinières qui proposent la livraison ou la collecte en bordure, ainsi que les services d'entretien des pelouses et d'aménagement paysager pourront se remettre au boulot. Les lave-autos automatiques et libre-service et les concessions d'automobiles (sur rendez-vous) pourront également rouvrir leurs portes.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Pour leur part, les terrains de golf et les marinas pourront commencer à préparer leurs installations pour la saison estivale sans toutefois autoriser l’accès aux visiteurs.

«Nous autorisons la réouverture de certains lieux de travail moyennant le respect de consignes strictes, car nous avons la certitude que ces entreprises peuvent fonctionner en toute sécurité et s'adapter à l'environnement actuel», a déclaré le premier ministre Doug Ford lors de son point de presse quotidien.

«Bien qu'il soit nécessaire que nous fassions davantage de progrès pour enrayer la propagation de la COVID-19 avant de pouvoir procéder au déconfinement généralisé, nous avons prévu le cadre et les directives appropriés pour permettre aux entreprises de reprendre progressivement leurs activités en toute sécurité», a-t-il ajouté.

Des guides créés pour différents secteurs d’activités aideront les employeurs à favoriser un retour au travail sécuritaire pour les employés. Ces guides sont aussi conçus pour la clientèle et le grand public.