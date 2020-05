«Une dernière journée pour se dire adieu»

Quand ils ont entendu le premier ministre François Legault déclarer qu’il mettait fin à l’année scolaire, des élèves de 5e secondaire de partout au Québec ont été attristés de ne pas revoir leurs amis et d’être privés de bals des finissants. Mais, les adolescents sont pleins de ressources et ils savent rebondir. Florence Farrier qui habite en Maurice et trois de ses amis ont donc pensé à lancer une pétition.

Les quatre élèves demandent au gouvernement d’octroyer aux finissants de 5e secondaire une journée entre les murs de leur établissement scolaire afin de se dire adieu en bonne et due forme.

«On veut se voir, marcher dans l’école, remercier nos enseignants, dire au revoir à tous les gens de la cohorte même s’ils ne sont pas nos amis. On a passé cinq ans avec eux», formule Florence en entrevue avec Mario Dumont.

À l’instar des autres adolescents qui terminent leur secondaire, la jeune femme veut faire signer son album des finissants par tous ses camarades. «C’est un souvenir qui va nous rester pour toute notre vie», expose-t-elle.

Toutefois, en ce temps de pandémie, le gouvernement veut réduire les risques de propagation de la COVID-19. Florence, ses amis et les autres élèves de 5e secondaire pourraient-ils respecter toutes les règles édictées par les autorités ? Avec aplomb, l’adolescente affirme que oui.

«On pense qu’il y a moyen de respecter les règles. Nous sommes assez matures pour ça. On peut respecter les 2 mètres de distanciation sociale. Si chacun amène son crayon et qu’on ne les partage pas. On a aussi pensé à mettre des gants et des masques. On est assez vieux pour tout respecter. Si les élèves du primaire sont capables de respecter les règles, nous aussi», appuie-t-elle avec conviction.

Depuis que Florence Farrier, Jonathan Boivin, Malory Lacroix et Benjamin Allard ont lancé leur pétition Une seule journée, est-ce trop demander?, ils ont déjà reçu près de 12 000 signatures. On leur souhaite bonne chance!