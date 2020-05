Armes d’assaut interdits: «on n’a pas la bonne cible du tout»

Le gouvernement Trudeau fait fausse route en interdisant la vente et l’utilisation d’armes d’assaut de type militaire, selon Martin Bourget, porte-parole de l’Association canadienne des armes à feu (NFA).

• À lire aussi: Ottawa met fin au marché des armes d'assaut de type militaire

• À lire aussi: Le Centre islamique de Québec salue «un grand geste historique»

«On s’en va encore une fois jouer dans la tale des propriétaires légitimes d’armes à feu qui en font un loisir au niveau du tir sportif ou encore de la chasse», dénonce-t-il en entrevue à Salut Bonjour.

Pour M. Bourget, «on n’a pas la bonne cible du tout» et «on devrait cibler le crime organisé ou désorganisé».

Une discipline sportive

Pour le porte-parole de l’Association canadienne des armes à feu, il faut séparer la liste des armes bannies en deux catégories : les armes de destruction, telles que certains modèles de mitrailleuse, et les armes utilisées par les tireurs sportifs.

Pour ce qui est des armes destinées à détruire, par exemple, des chars d’assaut, Martin Bourget s’entend «qu’il y a des armes là-dedans dont on n’a pas besoin dans la vie de tous les jours».

Par contre, il défend l’utilisation de certaines armes militaires dans le cadre d’activités sportives.

«Au même titre que Myriam Bédard, dans le temps, qui faisait du tir à la cible, avec du ski au travers, avec une arme capable de tirer loin, et bien dans ce cas-ci, on utilise des armes de type militaire pour faire une activité d’encadrement de type militaire qui s’appelle par exemple du C2B, ou encore du Free gun ou du tir à la cible sur une base sportive», explique-t-il.

Comme des véhicules

Pour défendre la possession de telles armes par les Canadiens, Martin Bourget compare la législation des armes à feu à celle des voitures de performance qui sont autorisées à circuler sur les routes du Québec.

«On utilise des véhicules de course pour faire de la course et on a des répliques de ça sur le chemin présentement qui sont capable de rouler à des vitesses faramineuses. Et bien, il y a une loi qui encadre ça, et les conducteurs suivent cette loi-là tout comme les propriétaires légitimes d’arme à feu qui utilisent ces armes-là dans le cadre prescrit par le gouvernement et les autorités», affirme-t-il.