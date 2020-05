COVID-19 : Deux morts de plus à Québec

Alors qu’on déplore deux décès supplémentaires liés à la COVID-19 dans la Capitale-Nationale, la situation continue de s’aggraver à l’hôpital Jeffery Hale.

Des 23 cas supplémentaires de la région, sept proviennent de ce centre hospitalier, dont six employés. Désormais, 88 usagers et 84 travailleurs de la santé de l’établissement ont été infectés depuis le début de l’éclosion et 31 personnes (+1) en sont décédées.

L’autre décès supplémentaire est survenu à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec. « La personne décédée n’était liée à aucun des foyers d’éclosion en milieux d’hébergement », indique le porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mathieu Boivin.

Trois cas supplémentaires ont été confirmés au CHSLD Paul-Triquet, deux à la résidence Jardins d’Évangéline et un autre aux CHSLD Le Faubourg et Saint-Jean-Eudes.

La situation au Manoir de Courville, au CHSLD du Boisé et au Chartwell Manoir et Cour de l’Atrium demeure stable. Au total, ce sont 405 personnes qui se sont rétablis après avoir contracté la COVID-19.

« Aujourd’hui j’en appelle spécifiquement à tous les professionnels de la santé, qui travaillent au sein des milieux d’hébergement pour aînés, de faire preuve d’une vigilance rehaussée au cours des prochaines semaines dans le contexte de déconfinement progressif », déclare François Desbiens, directeur régional de la santé publique.

Plus au sud, dans Chaudière-Appalaches, on dénombre seulement quatre nouveaux cas de personnes infectées au nouveau coronavirus. Plus de 72% des malades de la région ont été guéris depuis le début de la pandémie.