Crise dans les médias: Ottawa interpellé par les entreprises médiatiques

Des éditeurs de grands journaux au pays demandent au gouvernement Trudeau d’obliger les géants du web à partager leurs importantes recettes alors que les revenus publicitaires sont en chute libre, particulièrement depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: Lettre ouverte des éditeurs de journaux canadiens et québécois au gouvernement fédéral

Dans une lettre ouverte adressée samedi au gouvernement fédéral, des patrons de journaux de la province et du pays réclament que des compagnies comme Google et Facebook partagent leurs recettes publicitaires et les données qui en découlent. Ils estiment qu’Ottawa doit intervenir rapidement.

«La situation est urgente puisque les entreprises médiatiques subissent d'énormes baisses de revenus publicitaires en raison de la pandémie de coronavirus», disent les patrons de «La Presse», du «Globe and Mail», du «Devoir», de Postmedia et des journaux de Québecor.

Invoquant les «principes d’équité», ils demandent au fédéral de suivre l'exemple de la France et de l'Australie qui ont fixé des délais pour que des solutions obligatoires soient mises en place d'ici juillet. Entre autres, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) vont devoir payer les contenus protégés par des droits d'auteur.

«Nous encourageons le gouvernement fédéral à suivre les conseils de son propre groupe d’experts, mis en place pour examiner la loi sur la radiodiffusion et les télécommunications, qui recommande une approche similaire», peut-on lire dans cette lettre.