De quoi meurent les Québécois au temps de la COVID-19

La COVID-19 est en voie de devenir l’une des principales causes de décès en 2020. Mais comment se compare cette maladie aux centaines d’autres types de mortalité qui surviennent au Québec chaque année ?

La COVID-19 devient la deuxième cause de mortalité au Québec

Deuxième cause de décès au Québec depuis le début de la pandémie, la COVID-19 pourrait emporter davantage de vies que le cancer d’ici la fin de l’année.

Le Journal a dressé au cours des derniers jours le bilan des diverses causes de mortalité chez les Québécois sur cinq années, entre 2012 et 2016.

313 340 décès entre 2012 et 2016

Alors que la COVID-19 fait des dizaines de morts chaque jour, Le Journal a mis la main sur les plus récentes données disponibles permettant de comparer les causes de décès au Québec.

Le cancer au sommet

La rapidité avec laquelle la pandémie de COVID-19 s’est développée confirme notre vulnérabilité face à l’apparition de nouveaux agents infectieux.

Cependant, malgré toute la force et le potentiel destructeur de ce virus, il est important de rappeler que c’est le cancer qui demeure, et de loin, la principale cause de mortalité dans notre société, avec 400 morts par semaine, comparativement à une moyenne de 293,5 pour le virus, depuis le début de la pandémie.