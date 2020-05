Jean-Claude Bernheim: une quête de vérité

En mars 1990 à Val-d’Or, Sandra Gaudet, une adolescente de 14 ans, est sauvagement assassinée. Deux innocents sont accusés puis condamnés à perpétuité: Billy Taillefer et Hugues Duguay. Après 12 ans derrière les barreaux, ils sont finalement relâchés... et le véritable assassin court toujours, 30 ans plus tard. Dans son livre «Meurtriers sur mesure: L’énigme de Val-D’or», qui a inspiré la série documentaire disponible sur illico, Jean Claude Bernheim revient sur cette histoire.

Monsieur Bernheim, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce cas précis du meurtre de la jeune Sandra Gaudet?

En avril 2013, j’ai été invité à donner une conférence sur les erreurs judiciaires. Au terme de celle-ci, un homme m’a proposé de me remettre un dossier sur une erreur judiciaire commise dans les années 1990 et dont avaient été victimes deux jeunes hommes, Billy Taillefer et Hugues Duguay. Ils ont été accusés à tort du viol et de l’assassinat de Sandra Gaudet. Ils avaient été condamnés à la prison à vie. Ce que j’ai lu en partie a tout de suite éveillé ma curiosité. J’ai demandé à voir l’ensemble des documents.

Qu’avez-vous découvert?

J’ai, entre autres, pris connaissance des notes prises par les policiers sur le meurtre. On peut y voir les informations qu’ils ont retenues et exclues au cours de leur enquête. Tout ce qui disculpait les suspects, ils l’avaient rejeté. Pendant trois ans, j’ai compilé et analysé des milliers de documents et reconstruit l’enquête: des policiers de Val-d’Or et de la SQ ont volontairement fabriqué des preuves pour faire condamner deux innocents.

Dans quel contexte cette tragédie est-elle survenue?

Sandra Gaudet a quitté la maison de ses parents un vendredi soir pour aller rejoindre son petit ami et, plus tard dans la soirée, elle est partie à pied retrouver une copine, Annie Croteau, qui gardait des enfants. C’est à ce moment qu’elle a disparu. Dès le samedi, sa mère a signalé sa disparition au poste de police de Val-d’Or. Sandra serait allée dans une direction différente de celle que les policiers prétendaient qu’elle avait prise; elle ne serait en fait jamais passée par l’appartement du jeune Taillefer où, selon eux et en fonction de la preuve qu’ils avaient montée, elle aurait supposément été tuée. Des éléments comme celui-là, qui disculpent Billy Taillefer et Hugues Duguay, il y en a plusieurs.

Ces hommes ont injustement été accusés d’avoir tué cette jeune fille. Sur la base de quoi?

Je n’ai aucune réponse à cette question. J’ignore pourquoi les policiers ont rejeté systématiquement les preuves qui les disculpaient. Ces anomalies ont mené à la condamnation à perpétuité de deux innocents, soit l’emprisonnement pendant 25 ans minimum sans possibilité de libération conditionnelle. Ils ont fait 12 ans de pénitencier avant d’être innocentés et relâchés.

Pourquoi ont-ils été relâchés?

Après leur condamnation, ils ont fait appel. La Cour suprême a refusé d’étudier leur dossier. Leur ténacité et surtout celle de leurs familles ont finalement mené à leur libération. Par exemple, lorsque la Commission Poitras a été mise sur pied pour enquêter sur les abus de la SQ, Shirley Taillefer est allée y présenter le dossier de son frère, Billy, et la Commission a décidé de l’analyser. Cette dernière a produit un rapport qui démontrait qu’il y avait eu des aberrations inacceptables dans le procès. Elle a d’ailleurs découvert que la Couronne n’avait pas remis toute la preuve à la défense et que des éléments de preuve, innocentant les deux accusés, avaient été cachés par les policiers. Le juge Poitras en a conclu qu’il fallait une enquête approfondie. C’est ce rapport qui a permis à Hugues et à Billy d’aller devant la Cour d’appel pour obtenir un acquittement ou un nouveau procès. La Cour d’appel a maintenu leur condamnation, mais la Cour suprême a accepté la tenue d’un nouveau procès, au terme duquel ils ont été acquittés, en 2000.

Billy Taillefer et Hugues Duguay doivent vivre encore un profond sentiment d’injustice?

Il faut savoir que Billy, Hugues et leur famille avaient une confiance absolue en la justice. Ils étaient convaincus qu’ils allaient être acquittés, d’autant plus que chacun avait la conscience en paix et surtout des alibis. En effet, on les avait vus à Senneterre le vendredi 9 mars et non à Val-d’Or, où le crime a été commis. Mais la police a fabriqué la preuve démontrant qu’ils étaient à Val-d’Or. Je ne vous étonnerai pas en vous disant qu’aujourd’hui, ils n’ont plus aucune confiance au système de justice.

Comment sont-ils perçus par leur communauté?

Une partie de la population les croit innocents, une autre les croit coupables. Billy, Hugues et leur famille sont ostracisés. Beaucoup de gens ne leur parlent toujours pas. D’autres leur parlent, mais à la condition de ne pas être vus. Cela dure depuis bientôt 30 ans!

Croyez-vous que, grâce au livre et à la série, le regard qu’on pose sur eux pourrait changer?

Ça permet aux gens de comprendre ce qui s’est réellement passé et de porter leur propre jugement. J’ai reçu de nombreux témoignages de gens qui, après avoir lu le livre ou vu la série, sont bouleversés, ébranlés. Difficile de croire qu’une situation aussi aberrante se soit produite ici, au Québec...

Et pour l’avenir?

Ces hommes, on leur a volé leur jeunesse! Quelqu’un qui a commis un crime et qui passe 12 ans en prison est affecté. Billy et Hugues, eux, étaient innocents. Le traumatisme qu’ils ont subi a commencé au moment de leur arrestation. Durant l’enquête, ils ont été brutalisés par les policiers.

Vous avez eu des contacts avec les parents de la victime. Quel est leur point de vue là-dessus?

Pour une mère, perdre son enfant est un drame sans nom. Elle est encore très affectée. Son mari aussi. Leur vie a été complètement happée. Cette histoire rebondit sans arrêt, elle n’a jamais de fin. Ils ne savent pas qui a tué leur fille. À la fin du documentaire, Mme Gaudet dit: «Je voudrais pardonner, mais je ne sais pas à qui...» «Meurtriers sur mesure» est publié aux Éditions du Journal. La série du même titre est offerte en exclusivité sur Club illico.