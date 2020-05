Le cap des 3500 décès dépassé au pays

Le nombre de décès au pays a franchi samedi le triste cap de 3500 tandis que plus de 56 500 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de cette crise sanitaire.

L’Ontario a contribué samedi à ce nombre en rapportant 511 nouveaux cas, dont 55 morts de plus. Le bilan total est de 17 119 cas tandis que 1176 ont perdu la vie. Quelque 11 390 personnes ont été guéries, soit un taux de 66,5 %.

Province la plus populeuse au Canada, l’Ontario a augmenté depuis quelques semaines sa cadence de tests avec 16 305 personnes évaluées en 24 heures pour un total de 310 359 tests.

Au Québec, principal foyer au pays, le plus récent bilan fait état de 2136 personnes mortes du coronavirus depuis le début de l’épidémie et un total de 29 656 cas confirmés. Samedi seulement, les autorités ont rapporté 114 nouveaux décès et 1008 cas supplémentaires.

Du mieux ailleurs

La situation est différente ailleurs au Canada. C’est le cas au Nouveau-Brunswick où les autorités de la santé publique ont annoncé samedi que les 118 personnes qui ont contracté la COVID-19 sont maintenant rétablies. Surtout, il n’y a pas eu de nouveau cas depuis deux semaines.

«Deux semaines se sont écoulées depuis la confirmation du dernier cas, et il s’agit d’une étape importante, a dit la Dre Jennifer Russell de la santé publique. Mais je ne rappellerai jamais assez à quel point il est important de continuer à respecter les mesures de distanciation physique, à porter un masque et à rester à la maison dans la mesure du possible.»

À Terre-Neuve-et-Labrador, les autorités ont aussi fait savoir qu’il n’y avait pas de nouveau cas.

«Nous demeurons d'un optimisme prudent, mais rappelons aux Canadiens toute l'importance d'œuvrer à la protection de tous, et plus particulièrement des plus vulnérables d'entre nous, au cours des semaines à venir», a d’ailleurs fait savoir samedi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

En milieu d’après-midi, le bilan du nombre de personnes contaminées au Canada était de 56 585, dont 3562 décès.

Depuis le début de la crise, plus de 862 000 personnes ont subi un test de dépistage de la COVID-19 au Canada et environ 7 % de ceux-ci ont été confirmés comme positifs.

La situation au Canada:

Québec: 29 656 (2136 décès)

Ontario: 17 119 (1176 décès)

Alberta: 5573 (92 décès)

Colombie-Britannique: 2145 (112 décès)

Nouvelle-Écosse: 963 (31 décès)

Saskatchewan: 415 (6 décès)

Manitoba: 280 (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 259 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 1

Canadiens rapatriés: 13

Total des personnes infectées: 56 585

Total des décès: 3562