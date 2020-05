«Le pire, ce n'est pas de voir nos patients mourir, c'est les dirigeants qui sont des traîtres»

Déployée volontairement dans un CHSLD de Laval contaminé à la COVID-19, l’infirmière et enseignante Nadia Lambert s’était jurée de se retirer du milieu dans le cas où sa santé mentale et physique serait mise en danger. Au bout de 8 jours, c’en était assez.

«J’ai vu tout ce qui ne se pouvait pas. Le pire, ce n’est pas de voir le virus tuer tous nos patients, le pire c’est de voir que c’est les dirigeants qui sont derrière et qu’on croyait avec nous. Ce sont des traîtres», lance Mme Lambert, la voix chevrotante.

Cette dernière dénonce la prise de décisions sans que les professionnels sur le plancher ne soient consultés.

«Ils ont envoyé un patient qui a été testé positif sur une unité qui était saine et je leur ai dit qu’ils n’avaient pas le droit. Les préposés ont proposé de former une chaine humaine pour empêcher le patient d’entrer. Ils l’ont fait quand même», déplore-t-elle, visiblement ébranlée.

Au cours d’un témoignage bouleversant, l’infirmière et enseignante décrie vivement le manque de personnel, l’absence presque totale de soins de base aux patients et le peu de communication entre les instances décisionnelles et le personnel soignant.

«Les patients ne mangeaient pas tous. Il y a des journées où les patients n’ont pas mangé...», lance l’infirmière, en larmes.

Nadia Lambert a multiplié les démarches au cours des derniers jours pour se faire entendre. Son syndicat s’est dit ouvert à lui offrir de l’aide, mais d’après elle, ça ne suffit pas.

«Je n’ai aucun pouvoir. Je n’ai pas été capable d’empêcher le client de monter [à l’étage]», se désole-t-elle.

Sur sa page Facebook, Nadia Lambert témoigne de son expérience cauchemardesque et la publication est devenue virale.