Le Royaume-Uni se préparait au scénario de la mort de Boris Johnson

À un certain moment pendant la contamination de Boris Johnson à la COVID-19, la santé du premier ministre britannique s’est tellement détérioriée qu’une stratégie a été préparée en cas de décès du numéro 1 de Downing Street, selon ce qu’il a révélé à The Sun on Sunday.

M. Johnson a indiqué avoir reçu « des litres et des litres d’oxygène » lors de son séjour au soins intensifs, terminé à Pâques.

« C’était un moment difficile, je ne vais pas le nier, a dit l’homme politique dans des propos relayés par Sky News. Ils avaient une stratégie pour s’arranger avec le scénario de ma mort, à la Staline. Je n’étais pas dans une forme particulièrement bonne et j’étais conscient qu’il y avait des plans d’urgence en place. »

Avant son hospitalisation, Boris Johnson, 55 ans, « ne [voulait] vraiment pas aller à l’hôpital », a-t-il expliqué. « Ça ne me semblait pas une bonne décision, mais on s’est fait insistant autour de moi. En rétrospective, ils avaient raison de m’y forcer. »

Le premier ministre du Royaume-Uni a avoué s’être demandé comment il allait se sortir de cette fâcheuse situation.

À peine de retour aux affaires après avoir souffert du nouveau coronavirus, Boris Johnson et sa compagne Carrie Symonds ont annoncé mercredi la naissance de leur fils, « un petit garçon en bonne santé ». Il a été nommé Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.