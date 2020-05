L'effort de guerre des scientifiques contre la COVID-19

L’humanité n’a pas connu une telle pandémie depuis un siècle. La COVID-19 attire l’attention des scientifiques à travers la planète comme aucun autre défi ne l’a fait auparavant. À une vitesse fulgurante, on développe de nouvelles technologies et des traitements médicaux potentiels pour combattre et vaincre le coronavirus. Voici où nous en sommes.

Les chercheurs du monde entier partagent de l’information sur la COVID-19 bien au-delà de leurs laboratoires et des frontières de leurs pays. Ils ont en effet identifié et partagé des centaines de séquences du génome du virus SARSCoV-2. Plus de 200 essais cliniques ont déjà été lancés dans une dizaine de pays pour trouver des traitements médicaux efficaces. Au Québec, la création du Réseau québécois COVID, avec 150 projets de recherche et d’innovation lancés au cours des dernières semaines, reflète l’ambiance digne d’une fourmilière qui règne dans les laboratoires.

En première ligne de la lutte contre la COVID-19, nos meilleurs scientifiques participent à la recherche qui pourrait sauver un nombre incalculable de vies.

Des respirateurs artificiels autonomes

Dans les pires cas, les personnes atteintes de la COVID-19 ont de graves troubles pulmonaires. Pour les maintenir en vie, l’apport en oxygène doit être constant. Un grand nombre d’entreprises, dont certaines dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, sont mises au défi de concevoir un respirateur efficace et facile à fabriquer.

Afin d’améliorer la sécurité du personnel soignant, des respirateurs automatisés devront aussi être développés. Un tel appareil contrôlerait par lui-même l’apport en oxygène au patient, ce qui permettrait d’éviter l’intervention humaine et réduirait au maximum les risques de contagion.

Des innovations bien de chez nous

Au Québec et dans le reste du Canada, nombre d’entreprises de tous les secteurs cherchent à combler les besoins du système de santé. On travaille sans relâche pour créer des prototypes de respirateurs artificiels qui pourraient bientôt être entièrement produits au Québec. À Montréal, la firme Robotiques Haply et le fabricant de simulateurs de vol CAE en ont proposé à Santé Canada.

Afin d’offrir une barrière de protection au personnel soignant qui traite les patients infectés en soins intensifs, la firme Usitech Précision a créé un arceau. Des visières uniques au monde, couvrant entièrement le visage, sont produites à l’aide d’imprimantes 3D par Panthera Dental, une entreprise de Québec.

L’aide des robots

Des robots sont déployés dans les hôpitaux et les lieux publics pour contribuer à la désinfection. Plusieurs sont équipés d’une puissante ampoule émettant un rayonnement ultraviolet qui détruit les microbes à distance. Des robots munis d’un stéthoscope et d’un microphone permettent à des médecins de réaliser des évaluations à distance.

Des drones pourront bientôt détecter (à une distance de 5 à 10 m) la température, la fréquence cardiaque, les troubles respiratoires ainsi que les éternuements et la toux chez les gens qui marchent à l’extérieur.

Des traitements efficaces... ça presse!

Pour accélérer le développement de traitements, des chercheurs font appel à la puissance de l’informatique et à l’intelligence artificielle. Voici sur quoi travaillent les scientifiques.

Les anticorps: c’est le traitement le plus prometteur à court terme. Les anticorps sont de grosses molécules produites par certaines de nos cellules immunitaires. Quand une menace comme un virus est détectée, nos anticorps mènent la charge.

Lorsqu’une personne se remet d’une infection, elle a beaucoup d’anticorps ayant servi à combattre le virus dans son sang. En ce moment, il est possible de collecter le plasma sanguin des survivants et de perfuser les anticorps à d’autres malades pour les soigner.

Les médicaments existants: un grand nombre de médicaments ont été créés ces dernières décennies. Certains pourraient s’avérer efficaces dans le combat contre le coronavirus! Des dizaines ont déjà été recensés. Il faut maintenant vérifier lesquels sont les plus efficaces et sécuritaires pour aider les personnes aux prises avec la COVID-19.

Le vaccin salvateur: il y a des dizaines de candidats-vaccins à l’étude. Dans le meilleur des cas, il y aura un vaccin efficace contre le virus SARS-CoV-2 d’ici 18 mois. Le vaccin traditionnel contient une version du virus à combattre. En l’injectant dans le corps, on prépare ainsi le système immunitaire à reconnaître le parasite et à l’attaquer. On cherche aussi à développer un nouveau type de vaccin par messager ARN. Il est fabriqué avec des extraits de la séquence génétique du coronavirus. Ce vaccin a le potentiel de guider les anticorps produits par le système immunitaire à s’en prendre rapidement à la couronne de pointes du coronavirus qui lui permet d’envahir des cellules saines.

Le médicament existe-t-il déjà?

Certains médicaments bien connus pourraient traiter la COVID-19. Les chercheurs utilisent des morceaux du coronavirus pour les trouver. Déjà, une trentaine de candidats potentiels ont été identifiés. La chloroquine, un médicament contre la malaria, en fait partie.

Des essais cliniques, en combinaison avec d’autres médicaments sont en cours. Le viagra est testé chez les deux sexes, car il pourrait aider à combattre l’inflammation des poumons affectés par la COVID-19. Parmi les autres formes de traitements à l’étude, il y les antituberculeux, les infusions à la vitamine C, les médicaments interférons, les anticorps monoclonaux, des antiviraux, des cellules souches, etc.

Cela prendra quelques mois afin de vérifier lesquels sont les plus efficaces et sécuritaires pour aider les patients.

S.O.S. masques

-Comme près de 25 % des personnes infectées au coronavirus sont asymptomatiques, de plus en plus d’experts affirment qu’il est probablement avantageux de se couvrir le visage en public. C’est notamment ce qu’a recommandé le maire de New York, Bill de Blasio, à ces concitoyens ainsi que l’État français.

-Saviez-vous que, pour le masque N95, N indique qu’il est non résistant à l’huile et 95 précise que ce type de masque empêche 95 % des particules ayant 0,3 micron de diamètre de passer? Et que tout approvisionnement de masques médicaux N95 doit être réservé au personnel médical?

-On peut faire son propre masque à la maison. Il y a de nombreux tutoriels sur le web pour y arriver. On peut aussi se couvrir le nez et la bouche avec un simple tissu, qui doit avoir au moins l’épaisseur d’un t-shirt. Aucun masque ne rend invincible contre le coronavirus. Il faut se laver souvent les mains et éviter en tout temps de se toucher le visage.