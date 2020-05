Montréal ferme les stationnements de cinq parcs

Face aux images de parcs bondés dévoilées par TVA Nouvelles, la Ville de Montréal a réagi en début de soirée en annonçant la fermeture des stationnements des parcs La Fontaine, Maisonneuve, Jarry, Fréderic-Back et du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation.

«Règle générale, les consignes sont respectées par les citoyens de l'agglomération, qui démontrent beaucoup de discipline et une collaboration soutenue. Toutefois, la Ville doit prendre des mesures supplémentaires», peut-on lire dans le communiqué envoyé par la Ville.

Cette annonce s’ajoute à la fermeture du stationnement du mont Royal, décrétée le mois dernier.

«Nous rappelons que les règles de distanciation de deux mètres pour les personnes ne résidant pas à la même adresse s'appliquent toujours et doivent être respectées en toute circonstance. Tout rassemblement dans un parc demeure interdit. Les déplacements non essentiels sont fortement déconseillés et à ce titre, nous invitons les gens à fréquenter les parcs à proximité de leur résidence», a rappelé la Ville de Montréal.

Le gouvernement pourrait faire marche arrière avec le déconfinement prévu, si jamais la distanciation n’était pas appliquée par la population.

Les chiffres officiels sur le nombre de contraventions données cette semaine ne seront connus que lundi prochain.

Entre le début de la pandémie et lundi dernier, 1841 constats d’infractions ont été remis à Montréal pour non-respect des consignes sanitaires.

L’amende minimale s’élève à 1000 $, plus les frais administratifs de 546 $. L’amende maximale peut atteindre 6000 $.

Le bilan de la pandémie de COVID-19 s’est à nouveau alourdi, samedi au Québec, où l’on recense désormais 29 656 cas confirmés et 2136 décès liés au virus.

Il s’agit d’une hausse de 1008 infections et de 114 morts en 24 heures.

La région de Montréal, qui est la plus touchée au Canada, a vu son nombre de cas augmenter de 620 depuis la veille pour atteindre 14 599.