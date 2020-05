Montréal: une clinique de dépistage mobile pour les résidents du quartier Saint-Michel

La hausse des cas de COVID-19 dans le quartier Saint-Michel a convaincu la direction de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension d’instaurer de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus et de mettre en place une clinique de dépistage mobile.

• À lire aussi: Des employés de CHSLD « tombent les uns après les autres » à Montréal-Nord

Les résidents de Saint-Michel pourront aller se faire tester gratuitement dimanche et lundi entre 12 h à 20 h à la Patinoire BLEU BLANC BOUGE, où sera installée la clinique. Elle se déplacera au Centre de loisirs René-Goupil mardi et mercredi pour poursuivre sa mission.

Parmi les autres mesures qui seront mises en place, un message en plusieurs langues rappelant les consignes sanitaires sera diffusé dans les haut-parleurs d’un camion qui circulera dans les secteurs de Saint-Michel et de Parc-Extension.

Des feuillets bilingues répertoriant les ressources disponibles sur le territoire et les mesures sanitaires à respecter seront distribués aux portes. Un nouveau programme de livraison à vélo a été instauré et de la sensibilisation sera faite auprès des commerçants.

«La santé de nos citoyennes et nos citoyens est notre priorité depuis le début de cette pandémie», a indiqué la mairesse de l'arrondissement, Giuliana Fumagalli, samedi, par communiqué.

«Dans ce contexte, il était tout naturel d'ajouter de nouvelles mesures concrètes et d'offrir le plus grand soutien possible au déploiement d'une clinique de dépistage mobile. J'invite toutes les personnes ayant des symptômes à se rendre dès que possible à l'un des deux emplacements dans Saint-Michel.»