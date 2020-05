Repêchage LNH: un moment aurait été ciblé

Le commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey (LNH), Bill Daly, aurait fait parvenir un mémo aux 31 formations de son circuit qui indiquerait que le repêchage 2020 pourrait être tenu dans la première semaine de juin

C’est ce que révélait le réseau Sportsnet, samedi.

L’encan de cette année devait initialement se tenir à Montréal les 26 et 27 juin prochain, mais l’événement a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. De son côté, la saison du circuit Bettman est en pause depuis le 12 mars.

Comme il est fort probable que les séries de la coupe Stanley ne se terminent pas avant le mois de septembre, et qu’il y aura peu de temps après celles-ci et le début de la campagne 2020-2021, la LNH croit que les équipes auraient plus de temps pour préparer leur repêchage s’il se déroule dans les premières journées du mois de juin.

Selon le réseau TSN, le circuit Bettman aurait besoin d’environ un mois pour mettre en place en repêchage virtuel. Celui-ci serait inspiré de l’encan qu’a tenu la NFL en avril.

Avant qu’un tel scénario se concrétise, la LNH devra régler plusieurs éléments, comme l’ordre de sélection notamment. Il y a aussi la question des choix conditionnels que quelques équipes possèdent. Certaines conditions sont directement liées à la performance d’équipes en séries éliminatoires.

Les gouverneurs de la LNH doivent d’ailleurs se pencher sur cet épineux dossier, lundi.