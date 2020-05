Confinement: il fait du kitesurf... dans son salon

Un amateur de kitesurf de Saint-Malo en Bretagne, en France, ne peut plus s’en passer de son violon d’Ingres par ces temps de confinement.

Jérôme Loyson renoue avec sa planche pour faire du kitesurf, non pas en bord de mer, mais dans son salon, a rapporté samedi «Ouest France».

Avec un câble solidement accroché au plafond, le sportif de salon entame quelques figures de haute voltige.

À l’aide d’un harnais, le mordu de la glisse multiplie les acrobaties et termine la tête à l’envers, avant de se voir interrompu en pleine action par son épouse, a détaillé le journal français.

Les acrobaties de ce passionné de la mer sont captées par des vidéos devenues rapidement virales sur les réseaux sociaux.

«On essaie de s’amuser comme on peut et on a tous envie de sortir et de retrouver l’accès à la plage», a dit Jérôme Loyson, cité par «Ouest France».

En attendant d’aller à l’assaut de la mer, l’homme a trouvé ainsi le bon côté du confinement.