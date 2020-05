De l'aide psychologique déployée au Château Beaurivage

Après un décès tragique survenu samedi à Montréal-Nord à la résidence Château Beaurivage, tous les résidents et le personnel auront droit à du soutien psychologique.

Des équipes du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal allaient cogner à chaque porte, dimanche, pour s’assurer que chaque résident reçoive le soutien psychologique nécessaire. C’est ce qui a été confirmé à TVA Nouvelles.

L’organisme Suicide action offre également du soutien personnel pour les gens dans le besoin

Une femme âgée de 81 ans s’est enlevé la vie en fin d’après-midi, samedi. Pour les résidents qui étaient sur place et le personnel, ce fut une onde de choc.

Une femme a partiellement assisté à ce qui s’est produit et demeure bouleversée.

« Les résidents étaient presque tous sortis sur leur balcon et voulaient voir ce qui se passait, a-t-elle dit à TVA Nouvelles. Certains n’en revenaient pas. On voyait leurs yeux paniqués. Nous aussi, on en tremblait. On était vraiment sous le choc. »

Ainsi, il n’y a pas que la COVID-19 qui menace les aînés, il y a aussi la détresse causée par l’isolement.

Dre Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec souligne l’impact particulièrement important du confinement chez les aînés. Le déconfinement partiel à venir aux Québec parle de plusieurs groupes d’âge et de population, mais pas des personnes âgées ni des personnes vulnérables.

« Le six mois ou l’année [pour un aîné] n’a pas la même apparence que lorsque tu as tout le temps devant toi, a expliqué la spécialiste en entrevue sur les ondes de LCN. Les gens commencent à se dire qu’on va opposer la qualité de la vie à la protection contre le virus.

« Quand on vieillit, on a fait et on fait une série de deuils. On a fait le deuil de la carrière, on a fait le deuil des enfants qui quittent la maison, on a souvent fait le deuil de notre maison, on fait le deuil de beaucoup d’amis. Donc, ce qui reste comme qualité de vie devient extrêmement précieux. »

Des ressources sont disponibles pour les personnes qui ont besoin d’aide. Si vous ou un proche avez besoin d’aide, composez le 1-866-APPELLE