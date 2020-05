Du renfort qui arrive trop tard dans un CHSLD?

Au CHSLD Vigi Mont-Royal, à Ville Mont-Royal, l’arrivée de militaires ne parvient pas à combler le manque criant de personnel, selon deux infirmières contactées par TVA Nouvelles.

«Il y a encore du manque de personnel même si l’armée est arrivée. Ça [l’arrivée de renfort] a été fait trop tard», a soutenu une infirmière qui a été affectée dans ce CHSLD.

Dans ce centre d'hébergement et de soins de longue durée, l’un des plus affectés par la COVID-19 au Québec, on compte 174 résidents contaminés, selon le plus récent bilan dévoilé le 24 avril dernier.

Un total d'environ 1000 militaires ont été déployés dans 20 CHSLD pour prêter main-forte au personnel soignant.

Au CHSLD Vigi Mont-Royal, les militaires sont arrivés en renfort au cours des dernières heures.

«Les préposées et une des infirmières ont trouvé une résidente, qui aurait dû être couchée dans son lit, mais qui n’a pas été couchée et qui s’est surement levée par elle-même alors qu’elle ne devrait pas [...] on l’a trouvée par terre dans une marre de sang coagulé, tétanisée. La résidente était sous le choc», a raconté une infirmière à TVA Nouvelles.

«Elle n’arrêtait pas de nous répéter, en nous regardant, qu’elle n’était pas prête à mourir», a ajouté l’infirmière.

Les infirmières ont eu à faire des choix déchirants. Lorsque les bonbonnes d’oxygène ont été en nombre insuffisant, elles ont eu à décider à quel résident elles donnaient en priorité l’oxygène.

«Ce sont des décisions qu’on ne devrait pas prendre en tant qu’infirmières», ont-elles confié à notre journaliste Elizabeth Laplante.

Les deux infirmières ont dû cesser de travailler après avoir été testées pour la COVID-19 et craignent d’avoir été contaminées.