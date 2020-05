Investissement de 240M$ pour des plateformes dédiées à la santé en ligne

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, dimanche, un investissement de 240 millions $ pour financer des plateformes dédiées à la santé en ligne.

• À lire aussi: Rappel de tests : aux provinces de réévaluer leur plan de déconfinement, dit Trudeau

«Cet investissement permettra d’élargir l’accès aux services et d’offrir plus de ressources aux Canadiens», a-t-il déclaré en point de presse.

Une plateforme en ligne offrant des services en santé mentale sera notamment créée à l’aide de ces fonds.

«C’est de l’argent qui va aussi nous permettre d’offrir une plus grande gamme de soins virtuels pour ces moments où ce n’est pas nécessaire de consulter un médecin en personne. En offrant des soins en ligne, on va rejoindre plus de gens et réduire la pression sur notre système de santé», a ajouté le premier ministre.

De plus, afin d'aider les familles, Justin Trudeau annonce une bonification de l'allocation canadienne pour enfants de 300 $ par enfant pour le mois de mai.

Lutte à la COVID-19

Le gouvernement du Canada investit également dans des travaux de recherche sur les anticorps pour combattre la COVID-19.

Pour ce faire, il investit 175,6 millions de dollars dans l'entreprise AbCellera Biologics qui tente, dans le cadre de ses travaux de recherche et de développement, d'identifier des anticorps qui pourraient être utilisés dans la fabrication de médicaments pour traiter le virus.

«Notre investissement va permettre à l’entreprise de poursuivre ses recherches et, en même temps, va appuyer des essais cliniques dès le mois de juillet», a expliqué le premier ministre.

Un nouveau conseil pour l’approvisionnement lié à la COVID-19 sera également mis sur pied, a indiqué M. Trudeau.

Ce conseil «aura comme mandat de trouver des solutions innovatrices pour faire en sorte qu’on dispose toujours du matériel dont on a besoin comme des masques et du désinfectant pour les mains», a-t-il soutenu.