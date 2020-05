La jeune infirmière de 22 ans déclarée positive à la COVID-19

Sandrine Valence-Lanoue, jeune infirmière fraichement diplômée dont le portrait a touché le Québec, a été testée positive au coronavirus, a appris TVA Nouvelles.

• À lire aussi: Elle doit gérer 100 patients à 22 ans

Alors qu’un premier test s’est révélé négatif, un deuxième a toutefois confirmé le pire. Malgré tout, la jeune femme qui présente des symptômes de rhume se porte plutôt bien.

À 22 ans, Sandrine Valence-Lanoue a été catapultée dans un CHSLD de Lanaudière où elle a eu une centaine de patients à sa charge répartis sur trois étages, dont certains infectés à la COVID-19.

Sur le marché du travail depuis à peine 10 mois, cette dernière avait confié au Journal sa vision chaotique de la détresse en CHSLD.

«Je suis sous le choc, les résidents connaissent très bien leur situation et nous encouragent, alors que c’est eux-mêmes qui devraient mériter encouragements et support. On se le cachera pas, ils payent une fortune pour s’y retrouver, et pourtant, le manque de personnel ne leur offre pas une qualité de vie moindrement acceptable», avait-elle confié au Journal.

Dans une publication Facebook partagée le 21 avril dernier, l’infirmière, d’abord formée en pédiatrie, a livré un poignant témoignage visant à partager son expérience.