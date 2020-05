La plus grosse usine de transformation de viande au pays pourra-t-elle rouvrir?

La réouverture de la plus grosse usine de transformation de bœuf du pays demeurait incertaine, dimanche, à la suite du refus de voir les installations de Cargill en Alberta rouvrir lundi après une épidémie de COVID-19.

Des négociations se poursuivaient dimanche soir entre le syndicat et la direction de la compagnie américaine concernant cette immense usine de High River qui produit 36 % du bœuf au pays, selon le journal «Globe and Mail». Environ 935 employés de cet endroit ont été atteints par le virus, ce qui en fait le plus important foyer d’infection au pays depuis le début de l’épidémie. Une travailleuse de Cargill a même perdu son combat contre la maladie.

Le syndicat estime que les installations de High River ne sont pas sécuritaires pour reprendre le travail.

«Nous nous opposons à une réouverture dans un environnement qui n’est pas sécuritaire. Et à ce moment, le syndicat n’est pas convaincu que c’est encore sécuritaire», a affirmé le président du syndicat local, affilié au Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, Thomas Hesse, au «Globe and Mail», dimanche soir.

D’après un sondage fait par le syndicat auprès de ses membres qui travaillent pour Cargill à High River, 80 % des employés ne veulent pas d’une réouverture lundi et 85 % ont peur d’y retourner.

De nombreux employés ont affirmé qu’avant que l’usine ne soit fermée temporairement le 20 avril, des pressions avaient été exercées pour qu'ils continuent de travailler, même en présence de symptômes, a rapporté le «Globe».