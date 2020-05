«La propagation est intense encore», croit l'experte Diane Lamarre

À la veille de la réouverture partielle de commerces à travers le Québec, l’experte Diane Lamarre déplore que le gouvernement provincial ait cessé de relayer une mise à jour statistique quotidienne qu’elle juge importante : le bilan des cas confirmés en Centres d’hébergement de soins longue durée (CHSLD) et en résidences pour personnes âgées (RPA).

Selon la pharmacienne, l’identification des CHSLD et RPA plus et moins touchés par la propagation de la COVID-19 permettait de mieux comprendre l’intensité de la propagation du nouveau coronavirus non seulement dans ces lieux à risque, mais aussi dans la communauté.

« On a tendance à dire que les CHSLD, c’est à part, mais chaque fois qu’un CHSLD est contaminé, des employés sont contaminés et retournent dans la communauté. Ces gens vont créer des foyers d’infection en communauté », a lancé Mme Lamarre dans une intervention sur les ondes de LCN, dimanche.

« Le fait qu’on n’ait plus les données en CHSLD, c’est préoccupant, a-t-elle poursuivi. On se souvient que le premier ministre [François Legault] avait dit qu’on avait 145 CHSLD et résidences avec des cas confirmés. Là-dessus, on en avait 41 qu’on surveillait de près. »

Abolition d'un tableau

Après cette première mise à jour, les Québécois ont pu quotidiennement connaître les chiffres sur les centre rouges, établissements où plus de 25% des résidents sont infectés, les centres en orange, ou 15 à 25% des résidents ont été contaminés, et dans les centres jaunes, ou moins de 15% des résidents ont été touchés par le nouveau coronavirus.

Du même coup, on pouvait constater que, jusqu’au 25 avril, on dénombrait 235 CHSLD et RPA atteints par la COVID-19, dont 66 identifiés rouges, un signe, selon Mme Lamarre, qu’on est loin de contrôler la propagation au Québec.

« Le tableau quotidien des cas de COVID-19 en CHSLD et en RPA a été aboli hier par le [Ministère de la Santé et des Services sociaux] MSSS, a tweeté l’a spécialiste. Pourquoi ne pas maintenir les tableaux actuels en attendant? C’est un accès essentiel alors qu’il y a de 145 à 280 sites infectés touchant 4400 ainés. »

« On a suspendu cette information alors qu’on sait que ces centres ont des éclosions importantes qu’on ne réussit pas à contrôler. Les centres ne sont pas laissés à eux-mêmes, mais la propagation est intense encore », a-t-elle ajouté en ondes.

Aux dernières nouvelles dans les CHSLD, dimanche, on apprenait la mort d’un adjoint administratif au CHSLD Providence Saint-Joseph de Montréal et un bilan alourdi de 90 résidents infectés à la COVID-19 et 25 décès, sur un total de 224 usagers au CHSLD René-Lévesque de Longueuil, entre autres.

Le bilan de la pandémie de COVID-19 s’est à nouveau alourdi, dimanche au Québec, où l’on recense désormais 31 865 cas confirmés et 2205 décès liés au virus.

Il s’agit d’une hausse de 892 infections en 24 heures, auxquels s'ajoutent 1317 cas détectés entre le 2 et le 30 avril qui n'avaient pas été comptabilisés en raison d'un problème informatique. Par ailleurs, 69 nouveaux décès ont aussi été enregistrés depuis samedi.