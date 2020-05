Le Québec enregistre 69 nouveaux décès

Le bilan de la pandémie de COVID-19 s’est à nouveau alourdi, dimanche au Québec, où l’on recense désormais 31 865 cas confirmés et 2205 décès liés au virus.

Il s’agit d’une hausse de 892 infections en 24 heures, auxquels s'ajoutent 1317 cas détectés entre le 2 et le 30 avril qui n'avaient pas été comptabilisés en raison d'un problème informatique. Par ailleurs, 69 nouveaux décès ont aussi été enregistrés depuis samedi.

Les 1317 cas oubliés dans le dernier mois sont principalement issus de Montréal, de Laval et de la Montérégie.

Selon les données de l’Institut national de santé publique (INSPQ) publiées dimanche après-midi, le nombre d’hospitalisations a légèrement augmenté pour atteindre 1754 (+16), tandis que le nombre de personnes aux soins intensifs est demeuré stable avec 218 patients (-4).

De plus, quelque 7258 Québécois sont considérés comme rétablis et 824 tests sont en cours d’investigation dans la province.

La région de Montréal, qui est la plus touchée au Canada, a vu son nombre de cas atteindre 16 251.

La Montérégie (3733), Laval (3449), Lanaudière (2412), les Laurentides (1412), la Mauricie et le Centre-du-Québec (1332), la Capitale-Nationale (917) et l’Estrie (859) sont les autres régions les plus lourdement frappées par la crise sanitaire.

Au Québec, en date du 3 mai 2020, la situation est la suivante:

2205 décès (69 nouveaux décès)

31 865 cas confirmés (+892)

1754 personnes hospitalisées

218 personnes aux soins intensifs

824 personnes sous investigation

202 940 cas négatifs

Cas non comptabilisés

En plus des 892 cas supplémentaires annoncés dimanche, Québec ajoute 1317 cas détectés entre le 2 et le 30 avril «qui n’avaient pas été comptabilisés en raison d’un problème informatique».

Ces cas provenaient principalement de Montréal, Laval et de la Montérégie, a indiqué le gouvernement du Québec.

Bilan des décès dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 1

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 24

Capitale-Nationale : 54

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 108

Estrie : 25

Montréal : 1365

Outaouais : 4

Abitibi-Témiscamingue : 3

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 8

Chaudière-Appalaches : 7

Laval : 311

Lanaudière : 102

Laurentides : 40

Montérégie : 153

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer : 0

Total : 2205

Bilan des cas dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 36

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 290

Capitale-Nationale : 917

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 1 332

Estrie : 859

Montréal : 16 251

Outaouais : 302

Abitibi-Témiscamingue : 149

Côte-Nord : 113

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 169

Chaudière-Appalaches : 399

Laval : 3 449

Lanaudière : 2 412

Laurentides : 1 412

Montérégie : 3 733

Nunavik : 20

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 11

Ensemble du Québec : 31 865