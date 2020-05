Toujours pas de matériel de protection pour les enseignants

Le ministère de l’Éducation refuserait d’apporter les modifications demandées par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), notamment en matière de matériel de protection, dénonce son président Sylvain Mallette.

• À lire aussi: Un retour progressif en classe réclamé

• À lire aussi: Un prof sur cinq absent dans la majorité des écoles

«Vendredi dernier, j’ai demandé au ministre de rendre accessible le matériel de protection, donc des masques, parce qu’ils le savent très bien, on ne pourra pas assurer la distanciation sociale», affirme-t-il.

Or, il semblerait que le ministère de l’Éducation refuse d’accéder à la demande de M. Mallette, selon une conversation téléphonique que ce dernier aurait eue avec M. Roberge.

«Il n’est pas normal que le ministre refuse de rendre accessible du matériel de protection qui vise à assurer la protection de celles et ceux qui sont sur le terrain et des élèves qui retourneront à l’école», critique-t-il.

Un guide de la CNESST

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) doit diffuser, très prochainement, des guides destinés aux différents milieux de garde et au milieu scolaire.

M. Mallette déplore le fait que les recommandations de la FAE n’ont pas été prises en considération.

«J’ai été informé, hier, que les quatre représentants du ministère de l’Éducation avaient refusé d’apporter les modifications qu’on demandait. Donc j’ai compris la réponse du ministre hier», dit-il.

La FAE assure ne pas être contre la réouverture des écoles, mais que celle-ci doit se faire de manière réfléchie.

«Il faut s’assurer que lorsqu’on déverrouillera les portes des établissements, on ait mis en place les mesures de sécurité, mais qu’on soit aussi capable de les appliquer. Ce n’est pas juste de les mettre en place, il faut veiller à les mettre en application, à s’assurer qu’elles sont respectées», demande Sylvain Mallette.

Ce dernier aimerait que la voix de ceux qui sont sur le terrain soit entendue.

«On est dans une situation inédite, dans la mesure où de mémoire d’homme ou de femme, on ne l’a jamais vécue. Donc d’où l’importance de s’appuyer sur l’expertise de celles et ceux qui seront sur le terrain. Comment se fait-il que ceux qui prennent des décisions ne sont pas celles et ceux qui seront en classe?», questionne-t-il.

«On a présenté des solutions, mais ce ne sont pas celles-là qu’on a retenues pour des raisons que je ne m’explique pas», ajoute-t-il.