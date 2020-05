Un corps retrouvé dans le Bas-Saint-Laurent

Des marcheurs ont découvert un cadavre sur les berges de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, près de l’Île Verte dans la MRC de Rivière-du-Loup, samedi après-midi.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée sur la scène, située à près de trois kilomètres du phare de l’Île Verte, vers 15 h 30.

«On parle d’un corps qui a séjourné dans l’eau puis qui a été ramené sur les berges. On n’est pas encore en mesure d’établir les causes et circonstances du décès. Le coroner a ouvert une enquête», explique la porte-parole de la SQ, Hélène Nepton.

Les autorités auront recours au laboratoire de science judiciaire et de médecine légale de Montréal pour connaître l’identité de la victime dans cette histoire.