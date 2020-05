Avec Air Canada qui a annoncé une perte d’exploitation de 433 millions $ à son premier trimestre de l’année, lundi, on constate que le milieu de l’aviation traverse lui aussi une période de crise.

Même s’il est d’accord qu’il faut que l’État aide les compagnies aériennes afin qu’elles survivent, le spécialiste en aéronautique et professeur en sciences de la gestion Mehran Ebrahimi est d’avis que les droits des passagers ne doivent pas être bafoués pour autant.

«Il ne faut pas que la crise serve à bafouer les droits des passagers, lance-t-il en entrevue avec Julie Marcoux. On aide les compagnies, très bien. Il faut les aider parce que c’est la question de la souveraineté dans notre ciel qui en dépend. Mais il ne faut pas profiter de cette crise-là et ensuite avancer l’argument qu’"on n’a pas d’argent et que si on vous rembourse, vous allez accélérer notre chute"».

M. Ebrahimi comprend qu’Air Canada ait accordé un crédit plutôt qu’un remboursement des billets d’avion à ses clients qui ont vu leur vol être annulé en raison de la pandémie de la COVID-19.

«À partir du moment où leur trésorerie diminue considérablement, le fait d’aller rembourser ces billets-là aussi ça va accélérer cet espèce de perte de la trésorerie. Donc je comprends, d’une certaine manière, les compagnies aériennes qui veulent ralentir l’hémorragie», explique le professeur.

Il croit cependant qu’il est possible d’aider les entreprises aériennes sans que les passagers aient à en payer les frais. «Ce n’est pas aux passagers de porter le fardeau de la crise économique», a-t-il déclaré.

Il prend en exemple les cas de l’Europe et des États-Unis où les autorités ont rendu des décisions qui recommandent l’aide financière de l’État tout en exigeant que les compagnies aériennes remboursent les billets des vols annulés.

Cette aide, par contre, ne se fait pas sans condition.

«Quand on regarde le cas américain et le cas français, il y a des éléments qui sont très stricts là-dedans. Ça ne peut pas servir de bonus ou de salaire exorbitant pour les dirigeants, comme ça a été le cas avec de l’aide en 2008. Ça ne peut pas bafouer des questions environnementales et autres. Ça ne peut pas être au détriment des droits des passagers», énumère M. Ebrahimi.

Ce dernier craint toutefois que certaines compagnies aériennes profitent de la crise créée par la COVID-19 pour faire reculer les droits des passagers.

«J’ai peur parfois que IATA (International Air Transport Association), mais aussi les compagnies aériennes, profitent de cette situation-là pour essayer de forcer des retours parmi les acquis difficiles qu’on a eu ces dernières années en termes de droit des passagers. Et à ce niveau, le Canada n’a pas toujours été le bon modèle», admet-il.