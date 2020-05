Aux premières loges pour accueillir le plus gros avion au monde

Un jeune homme de Trois-Rivières était aux premières loges, vendredi à Mirabel, pour accueillir l'Antonov AN-225, le plus gros avion au monde.

Louis-Simon Lapierre travaille chez Nolinor Aviation. Vendredi soir, le jeune homme de 19 ans était signaleur au sol lorsque le plus gros avion au monde s'est posé sur la piste. Louis-Simon Lapierre, qui rêve de devenir pilote d'avion, avoue avoir eu le souffle coupé en apercevant l'appareil et ses six moteurs.

«C'est impressionnant. Quand tu vois l'avion, tu réalises que c'est gros. Je me compte chanceux à mon âge de vivre ça et de travailler dans l'aviation», confie-t-il.

Louis-Simon Lapierre et une vingtaine d'employés ont par la suite passé la nuit à décharger l'avion-cargo. L’équipe de Nolinor Aviation a travaillé à la chaîne pendant près de huit heures pour sortir le plus rapidement possible les centaines de boîtes. L’Antonov AN-225 est venu livrer des millions de blouses de protection provenant de Chine. Les 1000 mètres cubes de matériel seront acheminés au réseau de la santé.