Carnival annule ses croisières jusque fin juillet, reprise lente en août

La croisiériste Carnival Cruise Line a annoncé lundi que toutes ses croisières nord-américaines et australiennes seraient annulées jusqu'au 31 juillet en raison de la pandémie, avant une reprise très progressive à partir d'août, au départ de trois ports des États-Unis uniquement.

Toutes les croisières de la compagnie, qui opère depuis l'Amérique du Nord et l'Australie, sont annulées jusqu'au 31 juillet, alors que le Covid-19 paralyse l'activité touristique dans le monde.

À partir du 1er août, huit des 28 bateaux de Carnival Cruise Line reprendront du service, au départ uniquement de Miami et Port Canaveral (Floride), et de Galveston (Texas).

«Toutes les autres croisières au départ d'Amérique du Nord et d'Australie seront annulées jusqu'au 31 août», a précisé le croisiériste dans un communiqué de presse.

Deux croisières, prévues en septembre et en octobre entre Vancouver (Canada) et Honolulu (Hawaï), et entre Honolulu et Brisbane (Australie) sont également annulées.

Carnival Cruise Line fait partie du groupe Carnival, qui regroupe plusieurs croisiéristes en Amérique du Nord et en Europe, dont Princess, Costa, ou encore P&O.