Céline Dion participe au spectacle «Une chance qu'on s'a»

Plusieurs l’avaient prédit : Céline Dion participera au grand spectacle «Une chance qu’on s’a», que diffuseront simultanément TVA et Télé-Québec dimanche prochain, le 10 mai.

«De tout cœur avec les Québécois, la chanteuse, connue pour sa grande générosité, souhaite témoigner sa profonde solidarité, particulièrement envers tous ceux qui se dévouent en ce moment pour aider les plus vulnérables et sauver des vies», peut-on lire dans un communiqué envoyé lundi.

Je suis fière de prendre part à Une chance qu’on s’a.

Il est important de rendre hommage aux gens de chez nous qui luttent contre la COVID-19 Je serai avec vous pour souligner les efforts de nos anges gardiens Céline xx…

👉🏼 À voir le 10 mai à 19h30 sur @tvareseau & @telequebec pic.twitter.com/r4B4JEeKaj — Celine Dion (@celinedion) May 4, 2020

«Je suis fière de prendre part à "Une chance qu’on s’a", a pour sa part témoigné Céline Dion. Il est tellement important de rendre hommage aux gens de chez nous, au Québec, qui luttent tous ensemble contre la COVID-19. Je serai avec vous, ce dimanche, pour souligner les efforts de nos anges gardiens.»

Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Lara Fabian, Marc Dupré, Guylaine Tremblay, Pier-Luc Funk, les acteurs de «Passe-Partout», les Trois Accords, Koriass et Pierre-Yves Lord doivent aussi prendre part à l’événement de 90 minutes, qui sera présenté sans pauses publicitaires, à compter de 19 h 30. Les tournages ont commencé pendant le week-end, sous la direction du réalisateur Daniel Laurin. L’émission est produite par Productions Déferlantes.

Au total, plus de 80 artistes prendront part au rassemblement «Une chance qu’on s’a», tenu en partenariat avec le gouvernement du Québec, et qui permettra d’amasser des dons au profit des organismes Les petits frères et SOS Violence conjugale. On peut faire un don dès maintenant au unechancequonsa.quebec.

Les artistes annoncés du spectacle «Une chance qu’on s’a»

Céline Dion

Jean-Pierre Ferland

Ginette Reno

Lara Fabian

Marc Dupré

Les Trois Accords

Les acteurs de «Passe-Partout»

Pier-Luc Funk

Guylaine Tremblay

Koriass

Pierre-Yves Lord