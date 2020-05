Compressions à Montréal : les syndicats veulent voir des chiffres détaillés

Des employés de la Ville de Montréal veulent avoir plus de détails sur le plan de redressement annoncé par l’administration de Valérie Plante, qui demande aux services centraux et aux arrondissements de se serrer la ceinture pour réduire l’impact de la pandémie.

Le plan présenté le 23 avril propose des compressions de 123,4 millions $ et demande aux services corporatifs et aux arrondissements de réduire leurs budgets de 3,1 %. La Ville de Montréal sollicite la collaboration des employés et des syndicats.

Hans Marotte, conseiller syndical au Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, souhaite voir les chiffres détaillés pour trouver des solutions. «À l’heure actuelle, ça fait au moins une semaine qu’on n’a aucune nouvelle, silence radio», déplore-t-il, réclamant plus de transparence.

«On ne nous a rien remis jusqu’à maintenant», confirme Francine Bouliane, présidente du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, représentant les cols blancs. Vendredi dernier, aucune date n’avait été fixée pour des discussions formelles.

Plus de détails seront communiqués aux syndicats au cours de prochaines rencontres de travail, indique Youssef Amane, directeur des communications de la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Mises à pied

Bien que la Ville anticipe des pertes entre 250 et 500 millions de dollars, la mairesse a soutenu qu’aucun employé ne serait mis à pied.

Or, selon M. Marotte, plus de 130 cols bleus auxiliaires ont été mis à pied depuis la fin mars et d’autres n’ont pas encore été rappelés.

Selon la Ville, certains employés saisonniers ont été libérés de concert avec les différents syndicats pour leur permettre de toucher la Prestation canadienne d’urgence, et ainsi améliorer leur situation.

Depuis le 6 avril, 1745 fonctionnaires auxiliaires gagnant moins de 500 $ par semaine ont cessé d’être rémunérés; et devront se tourner vers la PCU. «Dans les faits ces gens ont été mis à pied, mais c’est pas le terme technique utilisé», soutient Mme Bouliane.

La crise ne doit pas servir de prétexte pour imposer des mesures d’austérité, prévient M. Marotte, qui suggère à la Ville de piger dans le surplus de 251 millions $ dégagé en 2019.

«Une partie des surplus sera en effet utilisée pour compenser certaines pertes liées à la COVID-19», fait savoir M. Amane.