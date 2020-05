De nouvelles révélations sur Harry et Meghan dans un livre

Un nouveau livre sur le prince Harry et son épouse Meghan Markle révèlera «de nouvelles informations» sur leur vie de couple et «dissipera des rumeurs», selon l’éditeur Harper-Collins.

Disponible dès cet été, cet ouvrage sera intitulé «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» (Trouver la liberté: Harry et Meghan et la fondation d’une famille royale moderne).

Selon le communiqué de presse publié par l’éditeur, lundi, ce livre racontera la «vraie histoire» de Harry et Meghan.

Il a été écrit par les journalistes londoniens Omid Scobie et Carolyn Durand avec «la participation de ceux qui sont les plus proches du couple».