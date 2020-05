Économie et santé sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«J’ai 66 ans, je suis préposée et je dois retourner au travail dans un CHSLD la semaine prochaine, est-ce que je dois y aller?» - Claudine

«Les recommandations, c’est pour les 70 ans et plus. Si vous avez entre 60 et 70, il y a plus de facteurs de risque, mais pas de directives qui disent de ne pas aller travailler.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Pour le port du masque, j’ai un problème, j’ai très chaud, j’essaie d’éviter le soleil, est-ce que je pourrais ne pas porter de masque en raison de mon problème de santé?» - Monique

«Il n’y a pas encore d’endroit où le masque est obligatoire. Si vous allez à des endroits où on peut difficilement respecter les deux mètres, vous vous mettez à risque. C’est possible de mettre le masque pendant quelques minutes seulement, comme quand on va faire l’épicerie. Vous n’êtes pas obligée d’en mettre un, mais ce serait bien d’en avoir un, d’en choisir un qui est confortable pendant une courte période de temps.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce vrai qu'une fois atteint par la COVID-19, il peut s'écouler de longues semaines avant d'être finalement testé négatif. Et ce, même si on n'a plus de symptômes depuis longtemps.»

«Dans le milieu de la santé par exemple, le ministère demande qu’on ait deux tests négatifs, il y a plusieurs cas qui prennent trois semaines de plus après la fin des symptômes. On croit qu’il y a des particules qui continuent de rester dans le système, mais qui ne sont plus contagieuses.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Je suis allée dans un restaurant rapide, il y avait des employés qui ne portaient pas de masques, est-ce sécuritaire?» - Thérèse

«Normalement, ce serait souhaitable qu’ils portent un masque pour éviter de contaminer les autres ou les autres employés. Si les gens envoient des sécrétions sur leurs mains, ils pourraient les répandre.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis propriétaire d'un magasin de céramique à Montréal. 75% de mes employés ne veulent pas rentrer au travail. Comme je ne peux les forcer, quels sont mes recours?» - Frank

«Vous pourriez faire valoir à vos employés que si les employés refusent sans raison valable, vous allez envoyer un avis de cessation d’emploi et ils ne seraient plus admissibles à la PCU.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«À l'aube de la réouverture des écoles et des garderies... des études avancent que les enfants transmettent très peu la maladie. Est-ce exact?» - Marie-Laurence

«Ce n’est pas définitif, mais ce sont les meilleures études qu’on a pour l’instant. On ne sait pas pourquoi, mais les enfants ne semblent pas infecter les autres. Les enfants semblent être très sécuritaires pour l’instant.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Pourquoi les commerces qui sont ouverts, les nouveaux commerces et les futurs commerces qui vont ouvrir n’appliquent pas tous la flèche par terre. Tout le monde se suit, à deux mètres, ce serait une bonne suggestion.» - Pauline

«Aux propriétaires et employeurs, référez-vous au guide de la CNESST, la responsabilité des commerçants est que la clientèle soit en mesure de pratiquer la distanciation sociale.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J'ai 78 ans et j'avais acheté mon dernier voyage pour le 8 avril. J'exige un remboursement. Avec l'annulation, l'agence ne m'a offert qu'un crédit. Quels sont mes recours?» - Yvon

«Il faudra attendre de voir. Est-ce que nos transporteurs ont les reins assez solides. Je crois que oui et qu’il faudrait qu’ils remboursent des gens comme vous à 78 ans qui avez besoin de liquidités. L’OPC a fermé ses lignes téléphoniques, difficile d’avoir des réponses à ses questions.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je demeure à Lévis, ma fille fait du télétravail, est-ce que je peux aller à Longueuil et qu’elle vient me rejoindre, est-ce qu’il y a des risques?» - Diane

«Selon les consignes en vigueur, vous allez le droit de circuler. Si vous rencontrez votre fille, vous pouvez, mais vous devriez garder 2 mètres de distance parce que vous vivez dans différents milieux. Ça achève, je pense qu’on peut espérer un peu mieux. Vous pouvez vous voir, mais en gardant les deux mètres de distance.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«On va privilégier le télétravail, parce que pour les gens avec des conditions médicales, ça pourrait prendre un certain temps avant qu'on trouve un vaccin.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«On est prudent, ça reste la règle d’or. Je pense qu’on va changer certaines façons de travailler.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»