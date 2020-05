La réouverture des commerces repoussée d'une semaine à Montréal

Devant la «faible marge de manoeuvre» dans les hôpitaux de la métropole, le premier ministre François Legault a annoncé lundi que la réouverture des commerces non-essentiels de la grande région de Montréal, prévue le 11 mai, est reportée d'une semaine, au 18 mai.

«On voit qu’il y a assez de lits disponibles à l’extérieur de la grande région de Montréal, mais ça reste très serré à Montréal. C’est pour ça que je vous annonce qu’on a décidé de reporter la réouverture des commerces à Montréal, pour l’instant, d’une semaine», a déclaré le premier ministre lors de son état de la situation de la COVID-19 au Québec.

L'échéancier demeure le même pour les réouvertures des entreprises manufacturières et de la construction, de même que pour celles des écoles et des services de garde, actuellement prévues le 19 mai.

Rien n'est toutefois coulé dans le béton, a précisé François Legault.

«On a deux semaines devant nous. On va regarder ensemble des résultats et on va prendre une décision en fonction de l’évolution des résultats. Il n’est pas question d’ouvrir et d’ajouter éventuellement aux personnes qui pourraient se retrouver dans nos hôpitaux alors qu’on a très peu de marge de manœuvre», a-t-il indiqué.

Les perspectives ne sont pas plus encourageantes pour les propriétaire de restaurants et le milieu culturel. François Legault a réitéré qu'une réouverture des restaurants et des salles de spactacle, où les consignes de distanciation sociale sont difficiles à faire respecter, devra encore attendre un «certain temps».

«Pour l'instant, à court terme, on ne prévoit pas de réouvertures.»

Du personnel à bout de souffle

Même si la pénurie de personnel n'est plus aussi critique que lors des dernières semaines, François Legault a réitéré son appel aux volontaires qui seraient prêts à aller travailler à temps plein dans les CHSLD dans la région de Montréal, peu importe leurs qualifications.

Ce sont 11 000 travailleurs du réseau de la santé qui sont actuellement absents. De ce nombre, environ 8000 postes ont été pourvus grâce à des inscriptions faites sur le site «Je contribue!» et 1000 autres par des enseignants et des étudiants en soins.

«Il faut comprendre aussi que des activités qu'on avait pu reporter dans des hôpitaux deviennent plus urgentes parce qu'on ne peut pas reporter indéfiniment, donc on doit reprendre des activités dans les hôpitaux. [...] Graduellement, on ramène des gens vers les hôpitaux pour être capable de faire ces chirurgies», a expliqué le premier ministre.

Au Québec, en date du 4 mai 2020, la situation est la suivante:

2280 décès (75 nouveaux décès)

32 623 cas confirmés (+ 758)

1772 personnes hospitalisées

218 personnes aux soins intensifs