Huit décès dans les dernières heures à Québec et Lévis

Les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches ont enregistré leur pire journée depuis longtemps avec huit décès à ajouter au bilan local.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme sept nouveaux décès dans les dernières 24 heures, ce qui porte le total à ce jour à 61 décès.

Les autorités sanitaires ont aussi confirmé 21 nouveaux cas positifs sur le territoire de la Capitale-Nationale, pour un total de 938 jusqu’à maintenant.

Du côté de Québec, dans foyers d’éclosion connus, on compte deux décès de plus au Jeffery Hale, pour un total de 33 morts. Dix personnes de plus sont infectées, pour un lourd total de 182 uniquement à cet endroit.

Au CHSLD Paul-Triquet, deux décès s’ajoutent également, pour un total de 13 morts à l’intérieur des murs.

Aux Jardins d’Évangéline, quatre premiers décès sont confirmés et neuf personnes de plus sont infectées, pour un total de 74 cas positifs en très peu de temps.

Du côté de Chaudière-Appalaches, le CISSS a confirmé un nouveau décès, le 8e au total mais le premier depuis le 17 avril dernier. Le décès ne semble pas provenir de l’un des endroits critiques.

Le Dr François Desbiens, directeur régional de la Santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, signale que l’objectif demeure d’éviter la contamination de nos personnes âgées. Avec l’ouverture graduelle des entreprises, il faut rester vigilant, précise le spécialiste.

Dans un contexte de déconfinement graduel et d’une hausse possible de cas positifs et d’éclosions, le CIUSSS de la Capitale-Nationale se prépare, et maintient le besoin d’embauche d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires et de personnel d’entretien et des services alimentaires. Les personnes qualifiées et intéressées à venir soutenir les équipes en place peuvent contacter le 1 844 220-2227.