Dans une semaine, les écoles primaires du Québec rouvriront, puis ce sera le tour des écoles montréalaises sept jours plus tard. Cependant, les commissions scolaires anglophones ont décidé de ramener les enfants en classe si et seulement si «toutes les conditions nécessaires» sont réunies défiant ainsi la décision du gouvernement. Richard Martineau ne mâche pas ses mots à leur endroit.

«Qui mène au Québec exactement? Les commissions scolaires? Les syndicats? Le gouvernement en ouvrant les écoles primaires n’a pas pris cette décision-là à la légère. Pensez-vous que François Legault et le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge veulent risquer la santé de nos enfants et des Québécois? Ben non! Ils ont parlé aux experts de la Santé publique», appuie avec force notre chroniqueur.

Les neuf commissions scolaires font bloc. Toutefois, le gouvernement du Québec leur a fait savoir que les écoles anglophones devaient être rouvertes à l’instar des écoles francophones.

«Ils vivent où ces gens-là? En Ontario? En autarcie? Se sont-ils séparés du Québec au cours de la nuit? Ils vivent ici, il faut respecter la décision du gouvernement», plaide Richard Martineau.

La Santé publique et le gouvernement Legault ont évoqué, parmi les raisons de retourner les petits Québécois en classe, la maltraitance et les agressions que peuvent subir les enfants confinés à la maison.

«Il y a des enfants pognés avec leurs parents, des enfants agressés, on veut leur donner un break de huit heures. Ils vont peut-être parler à une bonne personne, pouvoir leur dire: "Je me fais battre, agresser à la maison ». Il y en a aussi des enfants agressés chez les anglophones, ce n’est pas une réalité qui touche seulement les francophones», lâche notre commentateur.

