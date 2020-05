Jeune marié, il est emporté par la COVID

Ses collègues se réjouissaient de savoir qu’il prenait du mieux, mais la COVID en a décidé autrement. Un adjoint administratif du CHSLD Providence-Saint-Joseph de la rue Beaubien à Montréal, nouvellement marié, est décédé du coronavirus. Au lendemain de la nouvelle, tous sont sous le choc.

L’homme dans la quarantaine avait même appelé à son travail au CHSLD privé conventionné, vendredi. «Il disait qu’il se sentait mieux. Mais paf, samedi matin, on reçoit un appel d’une collègue en plein désarroi. J’étais au travail, je n’ai pas pu terminer mon quart de travail. J’étais ébranlée», raconte avec tristesse à TVA Nouvelles, Isabelle Frayer.

L'infirmière auxiliaire relate aussi que son collègue atteint du coronavirus devait même être envoyé dans une autre chambre vu que son état s’améliorait.

«Il semblait avoir récupéré. C’est l’incompréhension pour nous. On a plusieurs collègues malades, mais apprendre que l’un d’eux est décédé, ça chamboule. Ce n’est pas le premier que je perds dans des circonstances difficiles, mais apprendre que c’est de la COVID-19, ça ne nous fait pas plaisir», laisse tomber Isabelle Friart.

Dévoué et apprécié

L’infirmière auxiliaire entretient des craintes alors qu'une trentaine d’employés du CHSLD où elle travaille sont infectés par la COVID. «Mo, j’ai été appelé à aller dans cette zone-là (celle où il y a du coronavirus)». Monsieur n’a pas de contact avec la clientèle. Les résidents n’ont pas accès à son espace de travail. Qu’est-ce qui s’est passé?» se questionne Mme Friart.

L’adjoint administratif décédé est dépeint comme un homme toujours volontaire pour rendre service. «Il était dévoué dans son travail, mais aussi envers les autres. Il était toujours prêt à aider et très apprécié. Il était délégué social pour le syndicat. Les gens se référaient à lui à l’interne et à l’externe quand ils vivaient des situations plus difficiles», se remémore Amar Imamović, directeur adjoint des ressources humaines au CHSLD Providence-Saint-Joseph.

TVA Nouvelles a appris que la victime s’était mariée au cours des derniers mois. Ses collègues veulent qu’à travers les statistiques des décès au Québec, qu’on n’oublie pas que ce ne sont pas que des chiffres, mais des personnes qui perdent la vie.

Les employés qui ont perdu un membre de leur famille de travail feront une envolée de ballons en mémoire du disparu.