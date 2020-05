La télévision chinoise dénonce des propos «déments» de Pompeo

La télévision publique chinoise a qualifié lundi de «déments et imprécis» les propos du secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur l'origine de la pandémie liée au nouveau coronavirus, faisant monter encore d'un cran la tension entre la Chine et les États-Unis.

La veille, M. Pompeo avait affirmé qu'«il existe un nombre significatif de preuves» que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan (centre), berceau de la pandémie.

«Il existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti», avait-il insisté, refusant de dire s'il pensait que le virus avait été libéré intentionnellement par Pékin.

Cette théorie conspirationniste a été démentie à plusieurs reprises par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de nombreux experts. Mais elle a été mise en avant avec insistance par l'administration du président américain Donald Trump, très critique sur la façon dont la Chine a géré l'épidémie depuis son apparition fin 2019 à Wuhan.

M. Trump est lui-même sous le feu des critiques pour sa gestion de la pandémie aux États-Unis.

Depuis fin 2019, le coronavirus a tué plus de 247 000 personnes et contaminé 3,5 millions d'être humains à travers la planète.

Le commentaire au vitriol de la chaîne chinoise CCTV s'en est pris au «malfaisant Pompeo» qui zcrache son venin et répand des mensonges sans raison».

«Ces remarques biaisées et insensées de politiciens américains font comprendre à de plus en plus de gens que ces ''preuves'' n'existent pas», selon CCTV. «Les politiciens américains tentent de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, de truquer les élections et de réprimer la Chine alors que leurs propres efforts contre l'épidémie sont un désastre».

Deux autres commentaires publiés lundi dans le Quotidien du peuple, l'organe officiel du parti communiste, qualifiaient M. Pompeo et Steve Bannon, l'ex-stratège de Donald Trump à la Maison Blanche, de «clowns menteurs» et M. Bannon de «fossile vivant de la Guerre froide».

M. Bannon avait déclaré la semaine dernière que la Chine avait commis un «Tchernobyl biologique» contre les États-Unis, citant également la théorie du laboratoire de Wuhan propagée par la Maison Blanche.