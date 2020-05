«L’amour est toujours là»: un hymne à l'amour signé Ian Kelly

Avec tout ce qui se passe actuellement, Ian Kelly avait envie de parler de «l’amour avec un grand A». L’auteur-compositeur-interprète a donc créé la jolie et rassembleuse chanson «L’amour est toujours là» pour braquer les projecteurs sur la Semaine de la santé mentale, qui se tient jusqu’à dimanche.

Cette pièce d’espoir tombe à point nommé alors que la pandémie de COVID-19 continue de sévir. «L’amour, c’est ce qui reste à la fin de la journée, c’est ça qui est important», dit l’artiste.

Avec David Laflèche et Marie-Mai

Même s’il signe de plus en plus de textes en français, Ian Kelly avoue qu’il y a eu beaucoup de réécriture pour ce projet afin de trouver les bons mots. S’il a travaillé étroitement avec David Laflèche, Gaële, Nikamu Mamuitun et Florent Vollant ont tous apporté leur touche vocale. Marie-Mai a également contribué aux paroles.

Bref, cette chanson est née d’une véritable collaboration. «La santé mentale, ça passe par ça et on s’en rend vraiment bien compte en ce moment: dans l’isolement, c’est plus dur de maintenir une bonne santé mentale. On est des êtres sociaux et on a besoin d’être en contact avec les gens», explique Ian Kelly.

Une histoire d’équipe, mais aussi de famille pour le père de quatre enfants. En effet, le mignon clip qui accompagne la pièce a été réalisé par Mahika Couture Kelly, son adolescente de 14 ans pour qui il s’agissait d’une première. Les mains qu’on voit en pleine action, ce sont celles de son frère et sa soeur.

Message universel

Ian Kelly reconnaît que depuis quelques années, on parle davantage de santé mentale, un sujet qui «nous touche tous». Et il s’en réjouit. Considérant «que c’est le devoir de l’artiste» d’aborder des thèmes de la sorte, il a voulu livrer un message pouvant rejoindre tout le monde.

«Je pense qu’on peut mieux comprendre aujourd’hui qu’il y a des gens qui souffrent d’anxiété et de dépression parce qu’on le ressent tous. Je me fais beaucoup de souci pour les gens qui étaient déjà plus fragiles parce que même ceux qui ont une bonne santé mentale en prennent un coup actuellement. C’est dur pour la tête ce qui se passe en ce moment.»

Par contre, l’artiste croit qu’en plus de nous outiller quant à nos façons de réagir, la crise nous fait réaliser qu’on est tous vulnérables. «Ce que j’ai envie de retenir de la crise et sur quoi j’ai envie de me concentrer ce sont la solidarité, l’entraide et l’amour. C’est facile d’insister sur le négatif et il ne va pas disparaître parce qu’on insiste sur le positif... Mais c’est correct d’essayer de se concentrer sur les belles affaires.»

Ses occasions de bonheur

Confiné à la maison avec des quatre enfants et son amoureuse, Ian Kelly profite tout de même de plusieurs sources de bonheur. À ses côtés, il a sa famille, sa collection d’instruments de musique et son propre studio d’enregistrement.

Pour lui, les occasions d’être heureux sont nombreuses, malgré la COVID-19. «Le bonheur, c’est de prendre 20 minutes pour aller creuser dans le sable avec mon petit gaŗçon, de prendre une marche et de m’arrêter en croisant un voisin - tout en gardant une belle distance, évidemment -, de jaser avec quelqu’un, d’en profiter pour cuisiner, pour jardiner. Le bonheur existe encore: il est partout, même dans cette crise-là. Il ne faut pas se sentir coupable d’être heureux dans ce qui se passe. Au contraire, c’est plus important que jamais.»