L’Association des écoles de conduite du Québec souhaite la reprise des cours de moto

L’Association des écoles de conduite du Québec souhaite que les cours de moto, de moto à trois roues et de cyclomoteur reprennent en même temps que la réouverture des commerces.

Dans un communiqué publié lundi, elle dit comprendre les mesures sanitaires prises par le gouvernement, mais estime que les autorités devraient permettre à l’industrie des écoles de conduite d’offrir ses formations de motocycliste, car «l'offre de ces services et la période d'apprentissage sont saisonniers et de courte durée».

Pour plaider sa cause, l’Association des écoles de conduite du Québec explique qu’il est facile de maintenir une distanciation sociale de plus de deux mètres entre les candidats et de maintenir un haut niveau d'hygiène entre les formateurs et les clients.

Elle rappelle également que la formation théorique se fait en ligne, donc sans aucune proximité.

Outre la distanciation sociale, des solutions sont aussi proposées pour permettre la réouverture de ces écoles de conduite.

On note par exemple la distribution aux élèves d’un questionnaire portant sur leurs habitudes de vie des 14 derniers jours, la prise de présence sous forme de vidéo ou de signature électronique ou encore la désinfection des commandes, cadrans et siège entre chaque participant. Il est aussi proposé qu’aucun prêt d’équipement de protection (gants, casque, veste) ne se fasse et que le bâtiment qui héberge l’école ne soit accessible qu’au personnel enseignant et administratif.

Pour mener à bien cette réouverture, l’Association des écoles de conduite du Québec admet que certains équipements et matériel de protection, comme des installations sanitaires, un lavabo portatif et l’accès à des masques, des gants et à du produit désinfectant seront nécessaires.