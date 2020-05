Le cap des 60 000 cas de COVID-19 franchi au pays

Pas moins de 160 nouveaux décès ont été annoncés et le cap des 60 000 cas de COVID-19 a été franchi au Canada, lundi, tandis que la moitié des provinces ont décidé de relancer quelque peu leur économie.

Pour la toute première fois depuis près d'un mois, le Québec n'a pas été la province à offrir le bilan le plus sombre du Canada sur le plan des décès journaliers. En effet, le gouvernement de la Belle Province a fait état de 75 nouveaux décès sur son territoire, presque tous survenus dans les CHSLD, tandis que l'Ontario a rapporté 89 morts.

C'est la première fois depuis le 9 avril dernier que le Québec ne présente pas le bilan le bilan journalier le plus tragique au Canada. Cette journée-là, la province avait fait état de 25 décès, contre 26 en Ontario.

Cependant, le Québec a aussi dévoilé avoir recensé deux fois plus de cas de COVID-19 sur son territoire lundi, soit 758 contre 370 dans la province la plus populeuse du pays.

Malgré ce bond notable dans le nombre de décès, l'Ontario s'est réjoui de constater que le nombre de nouveaux cas positifs de coronavirus est en chute dans la province. «Nous nous approchons de la réouverture des parcs et du ramassage des achats à la porte des commerces», a souligné le premier ministre Doug Ford, qui refuse de précipiter la relance économique de sa province.

Cinq relances

Le 4 mai avait été encerclé sur les calendriers de nombre d'organisations de santé publique et de gouvernement, cette journée marquant une réouverture de pans de l'économie dans la moitié des provinces.

Ces relances sont plutôt timides en Alberta et en Saskatchewan, où les professionnels de la santé comme les dentistes et optométristes peuvent recommencer à offrir leurs services. L'Ontario, lui, a permis la réouverture des pépinières et de certains secteurs de la construction, comme le Québec l'avait fait à la mi-mai

Ce sont toutefois le Manitoba et le Québec qui retiennent le plus l'attention avec leur stratégie agressive de relance. La province des Prairies, qui n'a annoncé aucun nouveau cas de COVID-19 lundi, a misé lundi sur une relance majeure en permettant la réouverture des commerces de détail, mais aussi des musées et bibliothèques ou, encore, des terrasses des bars et restaurants.

Le Québec, de son côté, a permis aux commerces de détail à l'extérieur de la région de Montréal de rouvrir leurs portes. Cependant, la date de la réouverture a été repoussée d'une semaine dans la région de Montréal, au 18 mai.

Un CHSLD au cœur de l'hécatombe

Comme c'est maintenant souvent le cas, trois des quatre provinces de l'Atlantique n'ont affiché aucun nouveau cas de coronavirus lundi.

Faisant bande à part, la Nouvelle-Écosse a rapporté la découverte de 14 patients et d'un décès supplémentaire.

Le bilan de cette province est entaché par le drame du centre de soins de longue durée de Northwood, à Halifax. À lui seul, cet établissement recense 32 des 38 décès survenus à ce jour dans cette province.

Le Nunavut à nouveau sans cas de COVID-19

Par ailleurs, le Nunavut a annoncé que le seul cas de COVID-19 trouvé sur son territoire s'est finalement avéré être un faux positif. Le territoire compte donc, à nouveau, aucun patient infecté par le coronavirus.

Le Canada cumulait, en mi-journée, un total de 60 615 cas de COVID-19 et de 3842 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La situation au Canada

Québec: 32 623 (2280 décès)

Ontario: 17 923 (1300 décès)

Alberta: 5766 (95 décès)

Colombie-Britannique: 2171 (114 décès)

Nouvelle-Écosse: 985 (38 décès)

Saskatchewan: 433 (6 décès)

Manitoba: 281 (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 259 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des personnes infectées: 60 615

Total des décès: 3842