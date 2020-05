Le PLQ veut des points de presse quotidiens de la santé publique à Montréal

À une semaine du début du déconfinement de la grande région de Montréal, le Parti libéral du Québec demande à la santé publique de jouer cartes sur table en tenant des points de presse quotidiens à l’image de ceux du gouvernement Legault.

Le chef par intérim du parti, Pierre Arcand, estime que les informations sur l’évolution de l’épidémie à Montréal ne circulent pas assez et méritent d’être connues par tous.

« Étant donné que l’épicentre de l’épidémie au Québec est à Montréal, il serait extrêmement important d’avoir des points de presse quotidiens des autorités », a-t-il déclaré lundi devant des tentes militaires dressées au CHSLD Vigi Mont-Royal, dans sa circonscription de l’île de Montréal.

Avec les nombreuses éclosions de COVID-19 rapportées pendant la fin de semaine dans plusieurs quartiers de la ville, Pierre Arcand demande également aux autorités de santé publique de rendre public le nombre de personnes qui seront testées à Montréal.

« Est-ce qu’on va utiliser du personnel qui sont dans les CHSLD pour faire des tests ou autre, on ne connait pas encore le plan de match. [...] Je pense qu’il est important qu’on puisse le savoir le plus rapidement possible », a-t-il expliqué.

Selon lui, déconfiner Montréal à ce stade-ci de l’épidémie serait un « manque de prudence totale » compte tenu de la contamination communautaire qui y a lieu.

La réouverture des commerces à Montréal est prévue pour le 11 mai prochain et le retour en classe des élèves le 19 mai.

Les chiffres de la santé publique disponibles lundi matin indiquaient que Montréal compte plus de la moitié des cas de COVID-19 confirmés dans la province, soit 16 251.